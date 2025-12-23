Hadj : Belou annonce des avancées majeures dont une baisse du coût du pèlerinage

Hadj : Belou annonce des avancées majeures dont une baisse du coût du pèlerinage. Objectif affiché : garantir le respect des délais, la transparence..

Lors de la présentation officielle des préparatifs du Hadj 2026, j'ai annoncé un dispositif amélioré, fondé sur une organisation plus rigoureuse et une prise en charge directe par l’Agence nationale du Hadj et de la Oumra.

Parmi les avancées majeures : baisse du coût du pèlerinage, signature directe des contrats (hébergement, transport, services), nouvelle compagnie aérienne Saudi Airlines, hébergements plus proches des lieux saints, amélioration du confort et mise en place d’une unité médicale complète avec un suivi sanitaire renforcé.

Objectif affiché : garantir le respect des délais, la transparence, la sécurité et le bien-être de chaque pèlerin, sans laisser personne de côté.

Youssoufa Mohamed Ali

