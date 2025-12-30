Homme retrouvé mort aux environs de Mvouni : Avis de recherche de famille !

Homme retrouvé mort aux environs de Mvouni : La Gendarmerie lance un avis de recherche de famille ! Les éléments d’identification en notre possession.

AVIS DE RECHERCHE DE FAMILLE – PERSONNE DÉCÉDÉE







La Gendarmerie Nationale informe la population qu'une personne de sexe masculin a été retrouvée décédée dans les environs de NVOUNI et que son corps est actuellement déposé à la morgue de l'Hôpital El-Maarouf.





Les éléments d’identification en notre possession sont les suivants :





Nom : YOUSSOUF

Prénoms : HOUMADI

Date de naissance : 31 décembre 1987

Lieu de naissance : KOKO – Anjouan

Sexe : Masculin

Taille : 1,67 m

Carte Nationale d’Identité : Union des Comores





À ce jour, aucun membre de sa famille ne s’est présenté.





La Gendarmerie Nationale lance un appel à toute personne :





connaissant le défunt,

appartenant à sa famille,

ou disposant d’informations utiles,

de bien vouloir se rapprocher dans les plus brefs délais :





Au quartier général de la Gendarmerie Nationale,

ou directement de la morgue de l’Hôpital El-Maarouf.





La Gendarmerie vous remercie pour votre coopération