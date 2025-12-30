Homme retrouvé mort aux environs de Mvouni : Avis de recherche de famille !

Homme retrouvé mort aux environs de Mvouni : La Gendarmerie lance un avis de recherche de famille ! Les éléments d’identification en notre possession.

AVIS DE RECHERCHE DE FAMILLE – PERSONNE DÉCÉDÉE


La Gendarmerie Nationale informe la population qu’une personne de sexe masculin a été retrouvée décédée dans les environs de NVOUNI et que son corps est actuellement déposé à la morgue de l’Hôpital El-Maarouf.

Les éléments d’identification en notre possession sont les suivants :

  • Nom : YOUSSOUF
  • Prénoms : HOUMADI
  • Date de naissance : 31 décembre 1987
  • Lieu de naissance : KOKO – Anjouan
  • Sexe : Masculin
  • Taille : 1,67 m
  • Carte Nationale d’Identité : Union des Comores

À ce jour, aucun membre de sa famille ne s’est présenté.

La Gendarmerie Nationale lance un appel à toute personne :

connaissant le défunt,
appartenant à sa famille,
ou disposant d’informations utiles,
de bien vouloir se rapprocher dans les plus brefs délais :

Au quartier général de la Gendarmerie Nationale,
ou directement de la morgue de l’Hôpital El-Maarouf.

La Gendarmerie vous remercie pour votre coopération

