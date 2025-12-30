Homme retrouvé mort aux environs de Mvouni : Avis de recherche de famille !

Homme retrouvé mort aux environs de Mvouni : La Gendarmerie lance un avis de recherche de famille ! Les éléments d’identification en notre possession.
AVIS DE RECHERCHE DE FAMILLE – PERSONNE DÉCÉDÉE
La Gendarmerie Nationale informe la population qu’une personne de sexe masculin a été retrouvée décédée dans les environs de NVOUNI et que son corps est actuellement déposé à la morgue de l’Hôpital El-Maarouf.
Les éléments d’identification en notre possession sont les suivants :
- Nom : YOUSSOUF
- Prénoms : HOUMADI
- Date de naissance : 31 décembre 1987
- Lieu de naissance : KOKO – Anjouan
- Sexe : Masculin
- Taille : 1,67 m
- Carte Nationale d’Identité : Union des Comores
À ce jour, aucun membre de sa famille ne s’est présenté.
La Gendarmerie Nationale lance un appel à toute personne :
connaissant le défunt,
appartenant à sa famille,
ou disposant d’informations utiles,
de bien vouloir se rapprocher dans les plus brefs délais :
Au quartier général de la Gendarmerie Nationale,
ou directement de la morgue de l’Hôpital El-Maarouf.
La Gendarmerie vous remercie pour votre coopération
