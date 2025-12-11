Hommage au Colonel Abdourazak : Un géant de la Nation s’est éteint. Dans chaque uniforme, dans chaque geste du quotidien, dans chaque unité déployée s

Aujourd'hui, les Comores perdent bien plus qu'un officier supérieur. Elles perdent un père fondateur, un pionnier, un patriote absolu : le Colonel Abdourazak, premier Commandant de la Gendarmerie sous le président Ahmed Abdallah.





Cet homme n’a pas seulement dirigé une institution : il l’a créée, il l’a façonnée, il lui a donné une âme. La Gendarmerie telle que nous la connaissons aujourd’hui porte son empreinte, son courage, sa vision et son sens profond du devoir.





Dans chaque uniforme, dans chaque geste du quotidien, dans chaque unité déployée sur le terrain, il y a encore un peu de ce qu’il a transmis.





Il restera pour toujours un pilier, une référence, un modèle de loyauté et d’amour de la patrie. Ce matin, la ville de Koimbani Oichili a vu affluer une foule immense pour lui dire adieu. Le Président Azali Assoumani, des personnalités politiques, des officiers, des anciens frères d’armes, des citoyens…





Tous réunis, sans distinction, pour accompagner ce grand homme vers sa dernière demeure. Un moment chargé d’émotions, de respect et de gratitude. Le Colonel Abdourazak laisse derrière lui un héritage qui dépasse sa propre vie : une institution debout, une Nation reconnaissante, et des générations de gendarmes qui continueront de marcher dans ses pas.





Qu’Allah lui accorde Sa miséricorde.

Qu’il repose en paix, entouré de la lumière et du souvenir éternel de son service à la Nation.

Les Comores n’oublieront jamais son nom.





La Gendarmerie n’oubliera jamais son père.





Gendarmerie Nationale