CAN 2025 : "L'objectif, c'est de climatiser le pays", les Comores croient à l'exploit lors du match d'ouverture face au Maroc



Pour sa deuxième participation à la Coupe d’Afrique des nations, l’équipe des Comores va vivre un grand moment en défiant le Maroc dans son fief lors du match d’ouverture de l’édition 2025, ce dimanche à Rabat (20h). Une affiche de prestige que les outsiders abordent avec un état d’esprit conquérant et l’envie de gâcher la fête des Lions de l’Atlas.





Il a débarqué à l’aéroport de Rabat-Salé vêtu du maillot national, avec son drapeau aux cinq couleurs sur l’épaule, déjà chaud bouillant à quarante-huit heures du grand rendez-vous. Comme plusieurs milliers de supporters, Anseif a fait le déplacement à Rabat pour soutenir l’équipe des Comores lors du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations 2025 face au Maroc, ce dimanche (20h) au stade Prince Moulay Abdallah. "Tout le monde nous regardait en se demandant: ‘C’est quoi ce drapeau, qui n’est pas connu?’ C’est les Comores, un petit pays de l’océan Indien.





On est très contents d’être là pour cette grande fête du football africain", lance le jeune homme venu d’Île-de-France avec plusieurs amis. "L’objectif, c’est vraiment de climatiser le pays. On a été très bien accueillis par le Maroc, mais on veut mettre un coup de froid dans le stade. On sait que toute la nation est derrière le Maroc, s’ils ne remportent pas la coupe, ce sera une grosse déception. Nous on est un petit pays, peu visible, donc on compte bien se montrer à cette occasion. Merci aux Marocains pour leur hospitalité, mais on compte gâcher la fête."

Même détermination chez El Raouf, qui brandit son maillot vert de l’équipe nationale: "On vient avec un état d’esprit conquérant. On souhaite un beau parcours au Maroc à domicile mais pour ce premier match, on encourage les nôtres et on espère gâcher la fête. Une petite clim, ça va mettre les Marocains dans l’ambiance, comme ça ils seront bien motivés pour le reste des matchs." Moudathir, qui a fait le déplacement de Nice, affiche aussi son optimisme: "L’équipe n’est pas dans sa meilleure forme, mais je viens quand même avec la conviction qu’on peut battre le Maroc, surtout qu’ils auront toute la pression du monde sur les épaules. C’est le moment ou jamais de faire quelque chose de grand. Ce serait un bel exploit pour nous."





Des places à retirer à l’ambassade de Rabat





Originaire de la Grande Comore (Ngazidja), l’île la plus peuplée de l’archipel, Aous étudie depuis plusieurs années à Rabat. Il ne manquerait pour rien au monde cette rencontre entre son pays natal et celui dans lequel il réside: "On vient pour gagner. Personne ne nous attend, mais je pense qu’on a vraiment une chance de battre le Maroc par rapport à ce que les joueurs nous ont montré lors des matchs de qualifications. Je m’attends à un gros match, avec une ambiance de folie. Les Marocains veulent vraiment gagner la CAN, parce que ça fait longtemps qu’ils attendent un deuxième sacre (après celui de 1976). Mais j’ai confiance en notre équipe, même si on aura du mal à se faire entendre en tribunes face aux supporters marocains."





Plusieurs milliers de supporters des Comores ont acheté des billets pour ce premier match de la CAN au stade Prince Moulay Abdellah (près de 70.000 places). Les membres de la diaspora ont dû mandater quelqu’un au pays pour aller effectuer le règlement aux guichets de la fédération comorienne. Mais un petit vent de panique a commencé à souffler dans la communauté ces derniers jours. Malgré leur paiement effectué il y a plusieurs semaines, les fans n’avaient toujours rien récupéré vendredi soir. Après une attente crispante, ils ont finalement reçu un mail samedi en début de journée pour les inviter à se rendre à l’ambassade des Comores, située dans une petite impasse à Rabat, afin de retirer leur précieux sésame. De nombreux supporters ont défilé sur place à partir du début d’après-midi, avant de repartir avec un sourire radieux et leur ticket en poche.

Des Marocains seront aussi en tribune visiteurs





Certains Marocains ont profité de cette vente mise en place via la fédération comorienne pour se procurer des entrées en tribune visiteurs. "On a des amis comoriens et on a réussi à prendre des places en passant par eux", raconte Othmane, venu de Casablanca. "C’était impossible d’en trouver autrement ou alors sur le marché noir et ça coûtait beaucoup trop cher. On va danser avec les Comoriens et célébrer les buts marocains. Ce sont nos frères, comme tous les Africains. On va vibrer ensemble, dans la joie et la bonne humeur."





Naoufel El Mouzili, originaire de Mulhouse, a trouvé sur les réseaux un intermédiaire pour acheter son billet aux Comores. "C’est la première fois que je vais être dans la tribune visiteurs pour un match du Maroc, mais je suis déjà content d’avoir une place, parce que ça a été une belle galère", souffle celui qui évolue comme ailier en troisième division suisse au SC Dornach. "Je m’attends à une ambiance familiale en tribunes, on est tous des frères africains. Ce n’est que du foot. On va être avec les Comores, on va chanter avec eux, mais pour le Maroc (sourire)."

"Être la surprise du tournoi"





Stefano Cusin, le sélectionneur italien des Comores, s’attend à un challenge très relevé face aux Lions de l’Atlas de Walid Regragui. "Jouer dans un stade magnifique, face à une grand équipe, c’est un honneur", confie le coach en poste depuis octobre 2023. "L’émotion est immense pour les joueurs comme pour le staff. Nous voulons profiter de chaque minute et garder ce moment en mémoire pour longtemps. Le Maroc est une équipe exceptionnelle, la meilleure d’Afrique et l’une des plus performantes du monde. Sur le papier, c’est un Everest à gravir. Mais le football a cette magie: tout reste possible. La pression est surtout sur le Maroc, qui doit l’emporter. De notre côté, nous voulons simplement livrer un grand match et, si une bonne surprise s’ajoute au résultat, tant mieux. Nous abordons cette CAN avec enthousiasme et la volonté d’être la surprise du tournoi."

Pour sa deuxième participation à la CAN, après celle de 2022 (élimination en 8es de finale face au Cameroun, le pays-hôte), l’équipe des Comores n’arrive pas en victime dans la capitale du Maroc. "Avec l’aide de Dieu, tout est possible quand on s’en donne les moyens", rappelle le milieu de terrain Youssouf M’Changama. "Les Marocains nous ont donné l’exemple à la Coupe du monde 2022 (en atteignant les demi-finales avant de s’incliner contre la France, NDLR): il y a des grands et des petits, mais tout est possible grâce au Tout-Puissant. Ce qui est beau dans le football, c’est que tout le monde peut gagner".

Le président des Comores y croit





Interrogé par plusieurs médias, dont RMC Sport, Azali Assoumani, le président des Comores, s’est également montré confiant pour son équipe dans le fief des Marocains. "Je m’attends à une très belle surprise", a-t-il expliqué samedi soir en marge de l’entraînement des Cœlacanthes au complexe Mohammed VI, à quelques kilomètres au nord de Rabat. "En tout cas, les Comores et le Maroc sont deux pays amis. C’est un match amical, mais j’espère que les Comores vont gagner ce match amical et ensuite on soutiendra le Maroc à la Coupe du monde".





Alexandre Jaquin, à Rabat (Maroc)

RMC Sport - BFM