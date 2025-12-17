Lettre ouverte à M. Mohamed Ahmed Assoumani, ministre de l'intérieur en charge de la décentralisation. À cet égard, je souhaite aussi rappeler l'impor

‎Monsieur le Ministre,

‎Je tiens à vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour le bon déroulement du congrès national des maires. Votre leadership, ainsi que celui de vos collaborateurs et partenaires, a été déterminant pour le succès de cet événement.





‎Je souhaite également saluer le patronage de Son Excellence ASSOUMANI AZALI, Président de l'Union des Comores, qui démontre une volonté affirmée de prioriser l'importance des communes dans la réalisation des Comores émergentes à l'horizon 2030.

‎Le congrès a été l'occasion de réfléchir ensemble aux enjeux cruciaux de la décentralisation, telle que définie par la Loi N° 11-005/AU du 07 avril 2011. L'article 73 de cette loi, instituant l'Association nationale des maires comoriens (A.N.M.C.), souligne la nécessité d'un cadre structuré et participatif pour la gestion des communes. L'A.N.M.C. joue un rôle vital en rassemblant l'ensemble des maires et en assurant le financement proportionné des communes, garantissant ainsi un soutien indispensable à leur fonctionnement.

‎À cet égard, je souhaite aussi rappeler l'importance des articles 76 qui stipulent le soutien que l'État doit apporter aux communes dans l'exercice de leurs compétences, ainsi que l'article 77 : En plus des dispositions de l'article précédent, la commune de Moroni est ‎dotée de compétences spécifiques établies dans la loi portant statut particulier de la capitale de l'Union des Comores. Ce soutien est essentiel pour renforcer les capacités locales et permettre une gestion autonome et efficace des affaires communales.





‎La réflexion sur le document de stratégie nationale de décentralisation et de déconcentration "Mikowani 2030", finalisé en 2017, est particulièrement opportune. Ce document stratégique trace les lignes directrices à suivre pour répondre aux enjeux contemporains. Avec l'approche de 2025, bien que des résultats soient visibles, il est impératif d'aller au-delà des attentes initiales et de veiller à la mise en œuvre des normes internationales relatives à la décentralisation et à l'accès aux services de base pour tous.

‎Enfin, je souhaite souligner la nécessité d'appliquer l'article 52 de la loi précitée, qui stipule que les ressources ordinaires des communes doivent provenir des ressources propres et de la dotation globale de fonctionnement allouée par l'État. Cette application est cruciale pour assurer la viabilité financière des communes, leur permettant de fournir des services de qualité à leurs populations.

‎Monsieur le Ministre, je vous invite à continuer à travailler avec détermination et en collaboration avec les maires et les élus pour faire de notre politique de décentralisation un véritable succès. Ensemble, nous pouvons œuvrer à bâtir des Comores plus fortes et plus résilientes.

‎Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma haute considération.

‎AHAMADA DAMAS SOILIH

‎CONSEILLER COMMUNAL MORONI