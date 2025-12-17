Affaire Akbar : les gendarmes cités toujours maintenus à l’escadron…Fomboni assiégée !

Affaire Akbar : les gendarmes cités toujours maintenus à l’escadron…Fomboni assiégée !

Une quarantaine de personnes, qui étaient retenues à l’escadron de Bonovo, ont été libérées en début de soirée ce mercredi.

Cependant, les hommes en treillis continuent d’assiéger la ville de Fomboni. Les gendarmes cités dans cette affaire sont toujours maintenus à l’escadron. Le domicile de l’un d’entre eux aurait par ailleurs reçu la visite des insurgés.

Le chef de la Gendarmerie nationale, Djanfar Ousseine, accompagné de la gouverneure Chamina, est arrivé à Mohéli afin de tenter de désamorcer les tensions et permettre à Fomboni de retrouver le calme.

Mohéli Matin

