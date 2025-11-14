Quand l’incompétence s’arroge le droit d’évaluer : le cas de Najda Saïd Abdallah fait polémique

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 14 novembre 2025 2025-11-14T10:24:00+01:00 Modifier ce post

Quand l’incompétence s’arroge le droit d’évaluer : le cas de Najda Saïd Abdallah fait polémique. « C’est comme confier l’arbitrage d’un match à quelqu

C'est un épisode qui relance le débat sur le sérieux et la crédibilité de l’administration comorienne.

Quand l’incompétence s’arroge le droit d’évaluer : le cas de Najda Saïd Abdallah fait polémique

La scène a suscité surprise et incompréhension. Lors de l’évaluation ministérielle organisée par le Secrétariat général du gouvernement, Najda Saïd Abdallah, Commissaire au plan dont la gestion est souvent critiquée, s’est retrouvée chargée d’évaluer plusieurs membres du gouvernement. Parmi eux, certains ministres reconnus comme réellement compétents, dont le travail rigoureux et les résultats concrets sont salués dans différents secteurs.

C’est précisément ce contraste qui choque. Comment une responsable peinant à assumer efficacement ses propres missions peut-elle juger des ministres dont la performance est, dans plusieurs cas, bien supérieure à la sienne ?

« C’est comme confier l’arbitrage d’un match à quelqu’un qui ne connaît même pas les règles », ironise un haut cadre de l’administration.

Le problème ne réside pas dans l’évaluation en elle-même, un exercice important dans toute gouvernance moderne, mais dans le choix des personnes qui en sont chargées. En permettant à quelqu’un dont la compétence administrative est régulièrement remise en question d’évaluer des ministres reconnus pour leur sérieux, le système démontre ses limites et expose des pratiques douteuses : favoritisme, décisions arbitraires, manque de rigueur dans la sélection des évaluateurs.

Cette situation met en lumière un dysfonctionnement plus profond : la performance n’est pas toujours le critère déterminant dans la désignation des responsables, y compris pour des missions aussi sensibles qu’une évaluation ministérielle.

En somme, l’affaire Najda Saïd Abdallah n’est pas un simple incident. Elle révèle une faille structurelle dans l’administration : on demande parfois à l’incompétence de juger la compétence. Et tant que ce principe aberrant restera en pratique, les efforts de réforme et de transparence resteront lettre morte. Pour évaluer des ministres performants, il faut des évaluateurs crédibles. Sans cela, l’évaluation n’est qu’une façade.

BEN OMAR ELHABIB

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières