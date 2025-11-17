Plusieurs morts dans un accident de la route à Anjouan. Un accident de la circulation s'est produit ce matin, 17 novembre, à Mlimaju Adda, dans le Nyu

UN BUS TOMBE DANS UN RAVIN, DES BLESSÉS ET des corps retrouvés



Anjouan - Six corps sans vie ont été retrouvés à Mlimaju Adda après la chute d'un bus dans un ravin ce lundi matin.



Un accident de la circulation s'est produit ce matin, 17 novembre, à Mlimaju Adda, dans le Nyumakélé : un véhicule aurait échappé au contrôle du chauffeur originaire de Bandrankuni. Ainsi, le bus de transport en commun est tombé dans un ravin inaccessible.





« De là où nous sommes, nous ne pouvons qu’entendre les cris des gens qui souffrent, sans même avoir la possibilité de voir où est suspendue la voiture », témoigne un motard sur place.





Toutefois, deux personnes blessées et six mortes ont été retrouvées. Celles-ci sont sorties de la voiture au moment de la chute. Les autres passagers restent inatteignables, selon nos informations.





Dhoulkarnaine Youssouf