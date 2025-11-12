Parti JUWA : L’heure du choix et du sursaut ! Depuis 8 ans sous sa direction, le parti a perdu sa crédibilité : divisions internes, rancunes, querell

Dans quelques mois, le parti Juwa devra élire un nouveau secrétaire général pour succéder à Ahmed Hassan El-Barwane. Depuis 8 ans sous sa direction, le parti a perdu sa crédibilité : divisions internes, rancunes, querelles et absence de vision politique claire. Il est temps de tourner la page et d’ouvrir une nouvelle ère d’unité, d’espoir et de renouveau.





Trois candidats sont en lice, chacun avec son parcours :





Me Ahamada Mahamoudou, avocat connu et ancien candidat à la présidentielle de 2019, est un homme courageux et déterminé. Mais il lui manque encore l’expérience politique et les relations diplomatiques nécessaires pour rassembler et diriger un grand parti comme le Juwa. Il a de l’avenir, mais ce n’est pas encore son heure.





Dr Salim Issa, médecin respecté et candidat à la présidentielle de 2024, est un intellectuel brillant dans son domaine. Cependant, il n’a pas encore le poids politique ni la capacité d’unir les différentes tendances du parti. C’est un homme de valeur, mais il manque de leadership et d’autonomie dans ses décisions.





Me Fahmi Said Ibrahim, avocat respecté, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Justice, candidat aux présidentielles de 2016 et 2019, et fondateur du parti PEC (avant sa fusion avec Juwa), est un homme d’expérience, de vision et de conviction. Rassembleur naturel, diplomate reconnu, il possède des relations solides à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Pendant huit ans, malgré les divisions internes, il est resté constant, loyal et engagé. C’est le seul capable de redonner au Juwa son unité, son honneur et sa crédibilité politique.





Depuis 8 ans, le parti Juwa a perdu son éclat. Aujourd’hui, il a besoin d’un vrai leader, d’un homme capable de reconstruire et de réconcilier. Cet homme, c’est Me Fahmi Said Ibrahim.





Me Fahmi Said Ibrahim, c’est l’audace de l’espoir.

Le choix de l’unité, de la vision et du renouveau.

Le seul capable de faire renaître le Juwa et de redonner confiance aux militants.





Cessons les divisions. Regardons la réalité en face. Donnez vôtre confiance à Me Fahmi Said Ibrahim pour reconstruire et relever le parti Juwa !





Hadji Mbae Soilihi

Citoyen libre