Les avocats de Me Said Larifou portent plainte en France. Cette plainte intervient face à une série d’attaques répétées, publiques, coordonnées et d’a

Paris, le 15 novembre 2025





COMMUNIQUÉ OFFICIEL DES AVOCATS DE Me Saïd LARIFOU







Nous, les avocats de Maître Saïd LARIFOU et du Conseil représentatif des associations noires (CRAN) annonçons avoir porté plainte auprès du Pôle national de lutte contre la haine en ligne à l’encontre des professionnels de la haine en ligne : Monsieur MOUHTAR KASSIM ALI SAMBAOUMA, Monsieur KAMAL ABDOU SAID, Monsieur Saïd MISSUBAH, Comores info, Comores actualité, LASSA LASSA et KAMLAS. Nous, les avocats deet du Conseil représentatif des associations noires (CRAN) annonçons avoir porté plainte auprès du Pôle national de lutte contre la haine en ligne à l’encontre des professionnels de la haine en ligne : Monsieur, Monsieur, Monsieur, Comores info, Comores actualité,et





Les motifs justifiant cette action judiciaire reposent sur le harcèlement moral en ligne à l’encontre d’un grand défenseur des droits fondamentaux des comoriens et des citoyens panafricains conformément à l’article 222-33-2 du Code pénal.





Cette plainte intervient face à une série d’attaques répétées, publiques, coordonnées et d’actes constitutifs d’incitation à la haine sur les réseaux sociaux, diffusant des contenus diffamatoires, mensongers, injurieux et attentatoires à l’intégrité personnelle et professionnelle de Me Saïd LARIFOU.





Leurs agissements portent gravement atteinte à l’honneur, la dignité, l’image et au bien être de Maître Saïd LARIFOU, dans des conditions de nature à troubler durablement sa tranquillité et à nuire à l’exercice serein de ses fonctions.





Par cette action judiciaire, nous rappelons que l’espace numérique ne saurait constituer une zone de non-droit .





Les auteurs d’abus, de harcèlement en ligne ou d’atteintes à la réputation, ainsi que leurs complices, doivent répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes.





Cette procédure a pour objet de faire immédiatement cesser la Haine et d’autres multiples délits continus commis par les mis en cause et si nécessaire demander la fermeture de ces sites internets de la haine par Facebook.





Une conférence de presse se tiendra le :





MERCREDI 19 novembre 2025 à 17h à BAGNOLET

L’ ADRESSE : 154 , Avenue Gallieni 93170 BAGNOLET

Métro ligne 3 , station Gallieni , T3b arrêt Marie de Miribel





Elle permettra d’exposer en toute transparence les enjeux de cette action judiciaire et de réaffirmer l’importance de lutter efficacement contre les professionnels de la haine en ligne et des réseaux numériques qui s’enrichissent sur ces infractions.





CONTACT : +33660855472

- Me Joanes LOUIS, avocat à la Cour / Me Roger BISALU, Avocat à la Cour