Lettre ouverte à Nour El Fath Azali, Secrétaire Général du Gouvernement

Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement,

C’est avec un profond respect pour l’institution que vous représentez, mais également avec un sens aigu de la citoyenneté, que je me permets de vous adresser cette lettre ouverte. Elle vise à rappeler un principe fondamental de notre République : l'égalité des droits entre tous les citoyens comoriens, indépendamment de leur île de résidence.





Notre Union est, par nature, un État insulaire. Cependant, force est de constater que la réalité administrative, économique et sociale des îles de Ndzuani (Anjouan) et de Mwali (Mohéli) est l'opposé de la décentralisation prônée par nos textes. Tout demeure centralisé à Moroni, ce qui crée une disparité inacceptable dans l'accès aux services publics et aux opportunités.





Il est regrettable de constater que les citoyens de Ngazidja (Grande Comore) jouissent d'une facilité administrative et d'une proximité avec les centres de décision que l’on ne retrouve pas dans les autres îles. Cette centralisation excessive est une entrave à la cohésion nationale et au développement harmonieux.





Questions sur les Inégalités Économiques à Mwali (Mohéli)





Monsieur le Secrétaire Général, le Gouvernement est-il pleinement conscient des conséquences directes de l'absence d'infrastructures adéquates sur le pouvoir d'achat et l'activité économique des Mohéliens ?





Surcoût Commercial et Taxes : Savez-vous que les commerçants de Mwali se voient imposer un surcoût d'environ 750 000 FC (Francs Comoriens) de plus que leurs collègues des autres îles sur les conteneurs importés, en raison de l'absence d'un port digne de ce nom ? L'absence de cette infrastructure est-elle imputable aux Mohéliens eux-mêmes ?

Pouvoir d'Achat : Êtes-vous au courant que, de fait, la population de Mwali achète plus cher les produits de première nécessité et les biens de consommation que le reste de la population, alors qu'ils sont des citoyens comoriens au même titre que tous les autres ?

Si la réponse est Oui, quelles solutions concrètes et urgentes le Gouvernement a-t-il prévu pour mettre fin à cette discrimination économique ?

Si la réponse est Non, cela révèle un manque de communication et de suivi des réalités du terrain qui doit être corrigé immédiatement





Questions sur les Infrastructures Inachevées





Mwali dispose d'infrastructures publiques essentielles dont les travaux ont été lancés sous l'ancien Président Ikililou Dhoinine, mais qui sont aujourd'hui inachevées et à l'abandon. Je fais notamment référence :





À l'Aérogare de Mwali.

Au Dépôt d'Hydrocarbures.

Où en est le Gouvernement avec la finalisation de ces projets vitaux pour l'autonomie et le développement de l'île ?

Pourquoi y a-t-il un tel silence et une inaction face à ce gaspillage de fonds publics et ce déni d'infrastructures pour les Mohéliens ?





Questions sur les Urgences et les Services Sociaux

L'accès aux soins d'urgence est une question de vie ou de mort, et l'éducation est l'avenir de la Nation.





Évacuations Sanitaires : Le Gouvernement a-t-il prévu une solution d'urgence rapide et fiable pour les évacuations sanitaires vers l'Hôpital El-Maarouf (seule référence nationale) ? Si la réponse est non, comment les Mohéliens peuvent-ils être fiers de l'Union si leur sécurité sanitaire est menacée par la distance et le manque de moyens ?





Éducation Nationale : Le Gouvernement est-il au courant que des écoles primaires publiques sur l'île manquent cruellement d'enseignants ? Monsieur le Ministre de l'Éducation Nationale a-t-il pleinement rendu compte de cette situation critique qui hypothèque l'avenir de nos enfants ?





En conclusion, Monsieur le Secrétaire Général, cette lettre n'est pas une simple plainte, mais un appel solennel à l'action et à la justice territoriale. Les Comores ne pourront s'épanouir que si chaque île et chaque citoyen se sentent pleinement considérés et dotés des mêmes chances.





Nous attendons des actes forts et rapides pour que la décentralisation ne reste pas un mot vide de sens et que l'égalité des droits devienne enfin une réalité pour les citoyens de Mwali.





Dans l'attente d'une réaction et, je l'espère, d'une réponse claire de votre part ou de celle du Gouvernement, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, l'expression de ma très haute considération.





Attoumane Mahoma

Citoyen intègre