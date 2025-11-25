Le Secrétariat Général du Gouvernement recrute ! Jeune diplômé(e) ou autodidacte en Graphisme, Communication visuelle ou Multimédia. Maîtrise de logic
PRÉSIDENCE DE L’UNION DES COMORES
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Département Communication
APPEL À CANDIDATURE : STAGE EN GRAPHISME ET COMMUNICATION VISUELLE
Le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) lance un appel à candidature pour le recrutement d'un(e) Stagiaire Graphiste dynamique et créatif(ve) pour une période de deux (2) mois.
MISSIONS DU/DE LA STAGIAIRE
Sous la supervision du Directeur de la communication, le/la stagiaire aura pour principales missions de :
- Concevoir et réaliser des supports de communication visuelle pour le Secrétariat Général du Gouvernement (affiches, infographies, bannières web, contenu de réseaux sociaux, présentations, etc.).
- Contribuer au développement de l'identité visuelle des documents officiels et des projets spécifiques.
- Assurer la mise en page et l'harmonisation graphique des rapports et publications.
- Participer à la création de contenus graphiques pour les plateformes numériques du Secrétariat Général du Gouvernement.
- Participer à l’organisation d’évènements à haute valeur ajoutée pour le gouvernement
PROFIL RECHERCHÉ
- Jeune diplômé(e) ou autodidacte en Graphisme, Communication visuelle ou Multimédia.
- Maîtrise de logiciels de graphisme tels que la suite Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign) ou d'outils de conception graphique équivalents.
- Sens de la créativité, rigueur et autonomie.
- Capacité à respecter les délais et à travailler en équipe.
- Des capacités en montage vidéo seraient un atout
DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit obligatoirement comprendre les éléments suivants :
- Une Lettre de Motivation (adressée à Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement
- Un Curriculum Vitae (CV) détaillé.
- Un Portfolio ou un recueil d'illustrations de travaux graphiques antérieurs réalisés par le/la candidat(e) (maquettes, logos, affiches, etc.).
DÉPÔT ET DATE LIMITE
- Les dossiers de candidature complets (Lettre de Motivation, CV et Portfolio) doivent être envoyés uniquement par e-mail à l'adresse suivante : sggouv@gmail.com
- La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 1er Décembre 2025 à 17h00
Note importante : Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour un entretien.
