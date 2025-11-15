La Gendarmerie et l’Armée en deuil : Un baobab s’est éteint...Engagé depuis 1978, le Lieutenant Radjab Bacar faisait partie de ces hommes qui portent.

HOMMAGE AU LIEUTENANT RADJAB BACAR







Un baobab s’est éteint... Un baobab s’est éteint...

La Gendarmerie Nationale et l’Armée Nationale de Développement ont la profonde tristesse d’annoncer le rappel à Dieu du Lieutenant Radjab Bacar, pionnier de la fanfare comorienne, figure emblématique de notre institution, survenu le 07 novembre et inhumé ce jour dans la dignité et la prière.





Engagé depuis 1978, le Lieutenant Radjab Bacar faisait partie de ces hommes qui portent l’uniforme avec honneur, discrétion et constance. Il a vécu, accompagné et marqué toute l’histoire de l’AND, traversant les époques, les réformes et les générations, sans jamais faillir à son devoir.





Fondateur et pilier de la fanfare militaire comorienne, il a incarné l’excellence, la rigueur et la passion. Chaque note qu’il dirigeait, chaque cérémonie qu’il honorait, renforçait le prestige de nos forces armées et l’unité de la Nation.





Aujourd’hui, un baobab s’en est allé. Un homme d’honneur, un éducateur, un ancien respecté, un militaire qui laisse une empreinte indélébile dans la mémoire collective de nos troupes. L’ensemble de l’Armée Nationale de Développement, tous grades confondus, lui témoignent respect, reconnaissance et gratitude pour ses décennies de service et de loyauté envers la Patrie.





Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches, ses frères d’armes et tous ceux qu’il a formés et inspirés.





Qu’Allah le Tout-Puissant l’accueille dans Sa miséricorde.

Amin. Gendarmerie Nationale