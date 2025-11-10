"J’ai eu l’honneur de représenter le Président Azali à la 5e édition de l’Exposition du Hajj à Jeddah". Cette rencontre a été l’occasion d’échanger av



Dans le cadre des relations fraternelles et privilégiées entre l'Union des Comores et le Royaume d'Arabie Saoudite, j'ai eu l'honneur de représenter Son Excellence le Président Azali Assoumani lors de la cinquième édition de la Conférence et de l'Exposition du Hajj et de la Omra, organisée à Jeddah par le Ministère saoudien du Hajj et de la Omra.





Cette rencontre a été l’occasion d’échanger avec Son Excellence le Dr Tawfiq Ben Fawzan Al-Rabiah, Ministre du Hajj et de la Omra, sur les perspectives de renforcement de la coopération entre nos deux pays frères, notamment dans le domaine de l’amélioration des services destinés aux pèlerins comoriens.





Nous avons convenu de poursuivre nos efforts conjoints pour développer les mécanismes de coordination en vue des prochains pèlerinages.





Youssoufa Mohamed Ali