"J’ai eu l’honneur de représenter le Président Azali à la 5e édition de l’Exposition du Hajj à Jeddah"

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 10 novembre 2025 2025-11-10T11:56:00+01:00 Modifier ce post

"J’ai eu l’honneur de représenter le Président Azali à la 5e édition de l’Exposition du Hajj à Jeddah". Cette rencontre a été l’occasion d’échanger av

"J’ai eu l’honneur de représenter le Président Azali à la 5e édition de l’Exposition du Hajj à Jeddah"

Dans le cadre des relations fraternelles et privilégiées entre l’Union des Comores et le Royaume d’Arabie Saoudite, j’ai eu l’honneur de représenter Son Excellence le Président Azali Assoumani lors de la cinquième édition de la Conférence et de l’Exposition du Hajj et de la Omra, organisée à Jeddah par le Ministère saoudien du Hajj et de la Omra.

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger avec Son Excellence le Dr Tawfiq Ben Fawzan Al-Rabiah, Ministre du Hajj et de la Omra, sur les perspectives de renforcement de la coopération entre nos deux pays frères, notamment dans le domaine de l’amélioration des services destinés aux pèlerins comoriens.

Nous avons convenu de poursuivre nos efforts conjoints pour développer les mécanismes de coordination en vue des prochains pèlerinages.

Youssoufa Mohamed Ali

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières