Comores, 50 ans d’adhésion à l’ONU. « Nous célébrons aujourd’hui le cinquantenaire de l’admission des Comores aux Nations Unies. Depuis 1975, l’ONU co

50 ans d’adhésion à l’ONU







Le 12 novembre 2025, l’Union des Comores a célébré avec des milliers d'enfants le cinquantenaire de son admission aux Nations Unies. Le 12 novembre 2025, l’Union des Comores a célébré avec des milliers d'enfants le cinquantenaire de son admission aux Nations Unies.





Cette journée de fierté nationale est un moment de mémoire, d’unité et de réflexion sur notre parcours en tant que Nation souveraine, attachée à ses valeurs d’indépendance, de paix et de fraternité.





À cette occasion, Son Excellence le Président AZALI Assoumani a rendu un vibrant hommage aux artisans de notre indépendance et a réaffirmé l’attachement indéfectible du peuple comorien à l’unité de son archipel.





Quelques Extraits du discours de S.E.M. Azali Assoumani :





« Nous célébrons aujourd’hui le cinquantenaire de l’admission des Comores aux Nations Unies. Depuis 1975, l’ONU considère que l’unité de notre archipel — Mayotte, Anjouan, Mohéli et la Grande Comore — est une et indivisible. »





« Je rends hommage à nos héros de 1975, à toutes celles et ceux qui ont consenti des sacrifices pour que notre drapeau flotte librement dans le vent de l’Océan Indien. »





« Le maintien de Mayotte sous administration française ne doit pas entamer la fraternité qui nous lie. On ne choisit pas un frère, on ne choisit pas sa famille. »





« Nous misons sur le dialogue, équilibré et respectueux, pour trouver une solution dans le respect du droit et des intérêts de nos deux pays. »





« L’unité territoriale des Comores n’est pas une option. C’est une obligation historique et morale. »

« Vive les Comores dans l’unité. Que Dieu bénisse nos îles, protège notre peuple et éclaire le chemin de la réconciliation et de la vérité. »





Cette célébration du cinquantenaire de l’adhésion des Comores à l’ONU nous rappelle notre engagement collectif à défendre l’unité, la souveraineté et la dignité de notre Nation. Beit-salam