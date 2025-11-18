Bulletin ministériel ou bulletin semestriel : arrêtons de confondre l'école et l'Etat

Bulletin ministériel ou bulletin semestriel : arrêtons de confondre l'école et l'Etat


Par Dini Nassur

Un rituel bien huilé, mais un vrai bilan absent.
La récente cérémonie d’“évaluation” du gouvernement a emprunté les codes d’une remise de bulletins : applaudissements, tableaux projetés, appréciations mesurées. Un décor soigné, mais une question manque : que nous dit cet exercice sur la réalité vécue par les citoyens ?

Évaluer un État n’a rien d’un exercice scolaire. Une véritable évaluation publique doit reposer sur deux piliers indissociables : les indicateurs quantitatifs (ce qui existe, ce qui a été fait) et les indicateurs qualitatifs (ce que la population constate, ressent, endure ou espère). Sans ce double regard, l’État s’évalue lui-même... et la société n’est pas entendue.
Ce qu’il faut évaluer, et ce que le peuple attend vraiment.
Éducation : infrastructures, dignité, avenir

Évaluer : état des écoles, équipements, présence et formation des enseignants.
Attente : une école fiable où l’on apprend réellement.
Santé : soigner, pas annoncer
Évaluer : fonctionnement durable des appareils, qualité des soins, délais.
Attente : sortir soigné, pas renvoyé à l’incertitude.
Sécurité alimentaire : le panier avant les chiffres

Évaluer : prix, production locale, résilience des filières.
Attente : un panier stable, accessible, digne.
Souveraineté nationale : la capacité d’agir

Évaluer : autonomie, cohérence stratégique, institutions fonctionnelles.
Attente : un État qui tient debout.
Sécurité : vivre sans peur

Évaluer : criminalité, efficacité policière, rapidité judiciaire.
Attente : pouvoir marcher sans craindre.
Environnement : protéger ce que l’on transmet

Évaluer : préservation réelle des ressources, pratiques durables.
Attente : un pays intact pour les générations à venir.
Justice : lenteur ou équité ?

Évaluer : délais, accessibilité, indépendance.
Attente : une justice qui traite chacun de façon égale.
Infrastructures : l’épreuve du quotidien

Évaluer : eau, électricité, routes, réseaux et leur durabilité.
Attente : des services qui fonctionnent, sans exception.
Revenus et niveau de vie : le critère final

Évaluer : salaires réels, mobilité, pouvoir d’achat.
Attente : vivre mieux que l’an dernier.
Corruption et sociétés publiques : le nœud du problème

Évaluer : transparence, gestion, pertes, détournements.
Attente : que l’argent public serve le public.
Jeunesse et sports : des opportunités, pas des slogans

Évaluer : infrastructures, programmes, accès aux activités.
Attente : un horizon possible.
Libertés : mesurer l’air qu’on respire

Évaluer : liberté d’expression, climat politique, espace critique.
Attente : parler sans trembler.
L’essentiel tient en une question :
Vit-on mieux aujourd’hui qu’hier ?
La vérité n’a pas besoin de décors

Beaucoup de bruit autour de peu, c’est rarement pour informer... souvent pour couvrir ce qui dérange.
La vérité ne se dit pas en cérémonie. Elle se voit dans les marchés, les écoles, les routes, les dispensaires, les quartiers. Elle se lit dans la vie du peuple, là où aucun décor ne peut la masquer.

