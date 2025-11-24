Arrivés sur les îlots de Nioumachoi, plusieurs migrants portés disparus !

Arrivés sur les îlots de Nioumachoi, plusieurs migrants portés disparus !

Une soixantaine de migrants africains avaient trouvé refuge sur les îlots de Nioumachoi jusqu’au dimanche 23 novembre 2025. Ce lundi 24 novembre, seule une vingtaine d’entre eux s’y trouvent encore. Le reste du groupe est porté disparu.

Tout porte à croire qu’un ou plusieurs passeurs seraient venus récupérer ces migrants durant la nuit afin de les acheminer vers Mayotte.

Il convient de rappeler que la garde-côte comorienne, en collaboration avec la police nationale, avait intercepté ces migrants en pleine mer alors qu’ils se trouvaient à bord de deux embarcations. Ils avaient ensuite été déposés sur les îlots. Des sources indiquent qu’il s’agirait de migrants ayant initialement accosté à Ngazidja.

