Accident tragique : Une délégation conduite par le président Azali à Anjouan

Accident tragique : Une délégation conduite par le président Azali à Anjouan. Cet accident a entraîné de lourdes pertes en vies humaines (au-moins 11.

Le président de la république, Monsieur Azali Assoumani, a conduit une délégation gouvernementale à Anjouan suite à l'accident de bus tragique qui a eu lieu le lundi 17 novembre 2025 sur la région de Gnoumakélé. Cette délégation comprend notamment le Ministre de l'intérieur Monsieur Mohamed Ahmada Assoumani chargé de la sécurité nationale, qui avait déjà exprimé ses regrets aux familles des victimes et à la population.

Cet accident a entraîné de lourdes pertes en vies humaines (au-moins 11 Morts) et il est du devoir du gouvernement de présenter ses condoléances et ses regrets aux familles et proches des victimes.

Le Ministre de l'intérieur avait déjà souligné dans son discours du 02 octobre, lors de sa rencontre avec le syndicat des chauffeurs WUSUKANI WAMASSIWA, les problèmes liés aux accidents de la route et la nécessité de trouver des solutions pour réduire la mortalité routière.

Il est essentiel de prendre des mesures pour améliorer la sécurité routière et prévenir de tels accidents dans l'avenir selon le Ministre de l'intérieur Mohamed Ahmada Assoumani mais, il aussi à la responsabilité des conducteurs de transport en commun de respecter et suivre les règles établies de la circulation routière.

Ministère de l'intérieur

