Quand des jeunes agriculteurs tanzaniens conscientisent les jeunes comoriens

À peine arrivés aux Comores, de jeunes Tanzaniens se sont orientés vers l'agriculture pour s'enrichir. Apparemment, leur choix s'avère judicieux, car leurs premières récoltes sont déjà intéressantes et encourageantes. La preuve : sur ces images, on les voit remplir un camion de sacs de patates douces.





Ils ne sont pas égoïstes : ils appellent les jeunes Comoriens à quitter les places publiques pour regagner les champs et profiter de la générosité de la terre. Les jeunes ne devraient pas tarder à comprendre qu’ils peuvent faire fortune dans l’agriculture.





Le monde est secoué par de nombreuses crises socio-économiques, et l’agriculture constitue sans doute l’une des solutions à ces défis. Le gouvernement doit intensifier ses projets agricoles et privilégier les partenaires disposés à investir dans ce secteur.





L’agriculture doit devenir une priorité nationale. Les autorités villageoises, quant à elles, devraient aussi apporter leurs contributions humaines et financières pour renforcer ce domaine vital.





Ahmed Bacar