Police Nationale : Appel à témoin !

Commissariat Central de Moroni : COMMUNIQUÉ


La Police Nationale informe la population qu’un jeune garçon âgé d’environ 3 à 4 ans a été retrouvé ce jour, en début d’après-midi, dans la zone de Moroni Zilmadjou.

L’enfant déclare s’appeler Imam et mentionne avoir un frère prénommé Djamal. Ce sont, pour le moment, les seules informations dont nous disposons.

La Police Nationale invite toute personne reconnaissant cet enfant ou disposant d’informations permettant d’identifier sa famille à se présenter au commissariat le plus proche ou à contacter immédiatement la Police Nationale au 117.

Merci de partager largement ce message afin de faciliter le retour de l’enfant auprès de sa famille.

