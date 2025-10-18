Moscou : Discours de Hamada Hadi Boléro à l'Assemblée mondiale des peuples. Le thème qui nous mobilise est « L'Afrique et le monde moderne : une nouve

Discours de Hamada Hadi Boléro à l'Assemblée mondiale des peuples





Moscou le 20 septembre 2025





Mesdames et Messieurs !







Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude aux organisateurs de l' Assemblée mondiale des peuples pour leur invitation et la pertinence du thème qui nous réunit aujourd'hui.





Le thème qui nous mobilise est « L'Afrique et le monde moderne : une nouvelle ère de coopération et de partenariat ». Elle nous invite à repenser la logique qui a structuré les relations entre l’Afrique et le reste du monde, tout en explorant les perspectives d’un nouvel ordre international émergent qui, nous l’espérons, sera fondé sur la réciprocité, la responsabilité partagée et la convergence des intérêts.





I. De la périphérie au centre : l’émergence de l’Afrique dans la dynamique mondiale





L’Afrique, longtemps restée à la périphérie des dynamiques internationales, s’est progressivement retrouvée au cœur des enjeux mondiaux. Ce retour n’est pas un simple effet conjoncturel, qui serait de nature éphémère, mais plutôt une transformation structurelle.





Grâce à sa seule situation démographique – un milliard d’habitants aujourd’hui et deux milliards et demi en 2050 – l’Afrique devient un élément fondamental de notre monde, devenu un « village global ». Si l’on ajoute à cela ses ressources minérales et énergétiques, nécessaires à l’économie industrielle et post-industrielle, alors tout ce qui l’affecte affectera naturellement le reste du monde.





Cette dynamique se reflète également dans la perception que l’Afrique a d’elle-même. Son dynamisme culturel et l’importance de sa jeunesse expliquent la volonté croissante du continent de participer plus activement à la construction d’un monde véritablement multipolaire.





Je pense au rôle de l’ Union africaine , même si beaucoup reste à améliorer, à sa récente adhésion au G20 et, en particulier, à la contribution de l’Afrique au développement du Sud. J’ai déjà eu l’occasion de dire que si le Sud global en reste au stade de l’expression diplomatique et politique de griefs historiques, culturels et identitaires, ce sera le chemin le plus court vers l’échec.





La force de l'Afrique doit résider dans sa capacité à créer une alternative valable aux valeurs dominantes de l'Occident, non pas parce qu'elle est l'Occident, mais parce que ces valeurs ne nous conviennent pas toutes et conduisent trop souvent à un néocolonialisme paternaliste dont nous ne voulons plus. Et sur ce point, nous avons encore beaucoup à faire.





II. Vers une coopération égalitaire : fondements d’un nouveau paradigme





La « nouvelle ère » dont nous parlons ne peut advenir que par un changement de paradigme. Il ne s’agit plus de maintenir des formes de coopération fondées sur la sécurité sociale, la conditionnalité ou la dépendance technologique. Il s’agit de construire des partenariats équilibrés fondés sur :





Le développement conjoint, où les bénéfices et les risques sont partagés équitablement ;

La transformation industrielle plutôt que l’extraction et la production de matières premières ;

L’acquisition et l’adaptation de nouvelles technologies au contexte africain ;

La promotion des savoirs locaux et des échanges culturels.





Pour y parvenir, il est essentiel que les relations entre l’Afrique et le reste du monde soient fondées sur le respect mutuel, la coopération et la solidarité. Les pays africains cherchent à coopérer avec d'autres pays pour développer des partenariats mutuellement bénéfiques pour toutes les parties.





Cela signifie que les puissances étrangères doivent abandonner leurs ambitions néocolonialistes et respecter la souveraineté des pays africains. Cela signifie également que les pays africains doivent prendre leurs responsabilités et collaborer pour développer leurs économies et améliorer leur gouvernance.





Enfin, il est essentiel que les relations entre l’Afrique et le reste du monde soient transparentes et responsables. Les pays africains doivent être en mesure de prendre des décisions éclairées et de gérer leurs ressources de manière transparente et responsable.





Dans ces conditions, l’Afrique ne sera plus perçue comme un simple continent de pauvreté, un marché lucratif ou un terrain d’expérimentation pour atteindre la forme de souveraineté à laquelle tous les peuples aspirent légitimement.





III. Le rôle des petits États dans la diplomatie populaire





Je voudrais vous parler de mon pays, l' Union des Comores , petit État insulaire de l' océan Indien , qui a célébré un demi-siècle d'indépendance en juillet dernier. Notre situation géographique, notre patrimoine culturel multiforme et notre diplomatie de consensus créent un espace d’expérimentation, cherchant à trouver un équilibre entre tradition et modernité, entre souveraineté nationale et coopération régionale.





Nous avons fait de la diplomatie équilibrée, du dialogue interculturel et de l'intégration régionale les leviers de notre stabilité. Une stabilité certes encore fragile, mais qui peut néanmoins insuffler un nouveau souffle à la réflexion mondiale sur le partenariat, la coopération et l'esprit de non-alignement qui continue de nous animer.





IV. Conclusion :





En conclusion, je dirais que l'Afrique contemporaine ne se résume pas à ses ressources, à sa jeunesse ou à ses conflits. Elle se définit comme un continent encore en quête d'unité, mais déjà capable d'influencer la refonte des rapports de force internationaux.





Il convient de noter que de nouvelles relations entre l'Afrique et le reste du monde sont nécessaires au développement et à la prospérité du continent. Les pays africains souhaitent être des partenaires égaux et maîtriser leur destin. Il est temps que les puissances étrangères respectent la souveraineté et l’indépendance des pays africains et travaillent avec eux pour développer des partenariats mutuellement bénéfiques.





La nouvelle relation entre l’Afrique et le reste du monde doit également reposer sur la coopération Sud-Sud. Les pays africains peuvent apprendre les uns des autres et partager leurs expériences pour développer leurs économies et améliorer le bien-être de leurs populations.





Dans ce contexte, le partenariat que nous appelons de nos vœux ne sera véritablement « nouveau » que s’il brise la verticalité de la relation entre mécène et bénéficiaire et s’inscrit dans une horizontalité commune de désirs, de projets et de valeurs humanitaires. Cette Assemblée mondiale nous offre aujourd’hui un projet concret et prometteur pour un tel partenariat.





J'espère que cette rencontre à Moscou marquera le début d'un dialogue renouvelé entre l'Afrique et le monde, fondé non pas sur des objectifs étroits de réparations, mais sur une volonté commune de construire, d'innover et de prospérer ensemble pour l'avenir de tous nos pays.





Merci de votre attention.