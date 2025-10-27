Le Gouverneur Ibrahim Mze souhaite renforcer la gouvernance sanitaire de l'île. Cette situation est le fruit de facteurs multiples : des contraintes s
Le Gouverneur souhaite renforcer la gouvernance sanitaire de l'île
Moroni, 27 octobre 2025 – Un atelier stratégique s’est ouvert ce lundi à l’initiative du Gouverneur de Ngazidja, Mzé Mohamed Ibrahim, réunissant les principaux acteurs du secteur santé de l’île. L’événement, soutenu par l’OMS, marque une étape cruciale pour repenser la gouvernance sanitaire à Ngazidja.
Dr Triphonie Nkurunziza, Représentante de l’OMS aux Comores, a souligné l’urgence d’agir : "Les données disponibles indiquent que Ngazidja affiche des indicateurs préoccupants dans plusieurs domaines de la santé. Cette situation est le fruit de facteurs multiples : des contraintes structurelles, des lacunes réglementaires, et parfois des défis liés à la gestion des ressources humaines et organisationnelle ou encore de communication interne."
Le mandat de l’OMS est d’appuyer les États dans le renforcement de leurs systèmes de santé. "Un système performant repose sur une gouvernance efficace, une circulation fluide de l’information, une définition claire des rôles et responsabilités, et une planification stratégique fondée sur des données probantes. Voilà pourquoi nous avons répondu à l'appel du Gouverneur", a-t-elle fait remarquer.
- Diagnostiquer les dysfonctionnements du système de santé régional
- Identifier les causes profondes
- Proposer des solutions concrètes et adaptées au contexte local
- Renforcer la coordination entre les institutions sanitaires
L’OMS espère que cette initiative marquera un tournant décisif pour la santé à Ngazidja, avec des résultats tangibles pour chaque habitant de la grande île.
