GEN Z 269, connectée mais le cerveau débranché : C’est à quelle heure la prière ?

Votre pays manque de tout : pas d’eau, pas de courant, pas de travail, pas d’écoles dignes, pas d’hôpitaux. Mais le grand débat du moment reste sacré : La prière du vendredi, c’est à 12h ou à 13h ?

Pendant que le pays s’enfonce dans la nuit, Azali a confié les clés de la maison nationale à son fils Fatihou, le jeune prince des miettes, qui contrôle le pays en distribuant des restes comme des bénédictions. Et vous, la Gen Z 269, vous regardez ça sans broncher, l’œil rivé sur vos écrans, le cerveau en veille prolongée.

Pendant que le Népal reconstruit ses villes après les séismes des manifestations, que Madagascar lutte pour renverser un régime corrompu et incompétent, et que le Maroc exige le départ d’un gouvernement hors sol, vous perfectionnez l’art du rien faire.

Vous vivez une vie de chien à mendier des tickets d’essence devant les ministères, à supplier pour 10 000 francs afin d’acheter un carton d’aile de poulet, à faire des boulots qui ne nourrissent ni le ventre ni la dignité.

Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut un avenir, mais personne ne veut se lever. Pendant ce temps le pays reste coincé, entre vos prières sans action et leurs promesses fantaisistes d’un horizon 2030 meilleur.

Les autres rêvent d’avenir, vous rêvez d’un visa. Vous priez à l’heure, mais où plus rien ne marche à temps. Comme disait le philosophe Bruce Lee, Nazi mhundreni.

Toyb Ahmed

