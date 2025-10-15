Fake news : Communiqué de Beit-salam

Fake news : Communiqué de Beit-salam

Un communiqué circule actuellement sur les réseaux sociaux à propos de moteurs et du président Rajoelina. Il s’agit d’un faux : ce document n’a jamais été publié sur la page officielle de Beit-Salam.

Les auteurs semblent ignorer que la fabrication de fausses informations n’est pas l’apanage de spécialistes, et que de telles manipulations peuvent se retourner contre leurs auteurs.

Restez vigilants et ne relayez pas de contenus non vérifiés.
Merci.

Beit-salam

