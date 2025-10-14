Disparition inquiétante d'un jeune homme !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 14 octobre 2025 2025-10-14T12:58:00+02:00 Modifier ce post

Disparition inquiétante d'un jeune homme ! M. Inmadou Ahamad Ali Mchangama est porté disparu depuis ce lundi. Malgré les recherches entreprises par sa

Avis de recherche : communiqué !


Disparition inquiétante d'un jeune homme !

La famille Mchangama de Koimbani Oichili informe la population de la disparition inquiétante de leur fils Inmadou Ahamad Ali Mchangama.

M. Inmadou Ahamad Ali Mchangama est porté disparu depuis ce lundi. Malgré les recherches entreprises par sa famille et ses proches, il demeure sans nouvelle et introuvable.

La famille appelle à la solidarité et à la vigilance de tous afin d’aider à le retrouver.

Toute personne disposant d’informations est priée d’en informer les autorités locales.

La famille Mchangama remercie sincèrement toutes celles et ceux qui apporteront leur soutien et leur aide.

Contact: +269 348 43 82 - +269 431 46 07 - +269 439 74 54.

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières