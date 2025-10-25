Décès de Moustakim Said Attoumane : Le président Azali à dirigé la prière mortuaire. La cérémonie s’est tenue en présence du Chef de l’État, Son Excel

Dernier hommage à l'Ambassadeur Moustakim Said Attoumane







Les funérailles du feu Moustakim Said Attoumane, ancien Ambassadeur des Comores au Sénégal, se sont déroulées ce samedi 25 octobre 2025 à Mitsamiouli, sur l’île de Ngazidja. Les funérailles du feu Moustakim Said Attoumane, ancien Ambassadeur des Comores au Sénégal, se sont déroulées ce samedi 25 octobre 2025 à Mitsamiouli, sur l’île de Ngazidja.





La cérémonie s’est tenue en présence du Chef de l’État, Son Excellence Azali Assoumani, qui a dirigé la prière mortuaire. Plusieurs personnalités, dont les gouverneurs Dr Zaidou Youssouf (Ndzuani) et Mze Ibrahim Mohamed (Ngazidja), ainsi que de nombreux fidèles, ont assisté à cet hommage émouvant.





Le Gouverneur de Ndzuani, Dr Zaidou Youssouf, a exprimé sa gratitude envers la ville de Mitsamiouli pour l’accueil et l’amour portés à l’illustre disparu, rappelant que c’est dans cette ville qu’il laisse une épouse, des enfants et des petits-enfants.





Nadhuifou Houmadi