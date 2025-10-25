Décès de Moustakim Said Attoumane : Le président Azali à dirigé la prière mortuaire

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 25 octobre 2025 2025-10-25T19:37:00+02:00 Modifier ce post

Décès de Moustakim Said Attoumane : Le président Azali à dirigé la prière mortuaire. La cérémonie s’est tenue en présence du Chef de l’État, Son Excel

Dernier hommage à l’Ambassadeur Moustakim Said Attoumane


Décès de Moustakim Said Attoumane : Le président Azali à dirigé la prière mortuaire

Les funérailles du feu Moustakim Said Attoumane, ancien Ambassadeur des Comores au Sénégal, se sont déroulées ce samedi 25 octobre 2025 à Mitsamiouli, sur l’île de Ngazidja.

La cérémonie s’est tenue en présence du Chef de l’État, Son Excellence Azali Assoumani, qui a dirigé la prière mortuaire. Plusieurs personnalités, dont les gouverneurs Dr Zaidou Youssouf (Ndzuani) et Mze Ibrahim Mohamed (Ngazidja), ainsi que de nombreux fidèles, ont assisté à cet hommage émouvant.

Le Gouverneur de Ndzuani, Dr Zaidou Youssouf, a exprimé sa gratitude envers la ville de Mitsamiouli pour l’accueil et l’amour portés à l’illustre disparu, rappelant que c’est dans cette ville qu’il laisse une épouse, des enfants et des petits-enfants.

Nadhuifou Houmadi

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières