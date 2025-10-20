Concours national de danses traditionnelles : Masa Panga de Mbéni représentera l’île de Ngazidja

Concours national de danses traditionnelles : Masa Panga de Mbéni représentera l’île de Ngazidja. A Ndzuwani, c'est l’association Niya Moja de Domoni.

C’est officiel. C’est la troupe de Masa Panga de Mbeni qui représentera l’île de Ngazidja lors du concours national de danses traditionnelles qui se tiendra à Domoni Anjouan le 2 novembre 2025.

A Ndzuwani, c'est l’association Niya Moja de Domoni qui représentera l’île à la phase nationale prévue le 2 novembre aux côtés de l’Association des jeunes pour le développement culturel du quartier islamique (Ajdci) de Mwali. Avec Ortc

