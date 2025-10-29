"Ce projet est une opportunité pour la création de 400 emplois directs et 2000 indirects"

"Ce projet est une opportunité pour la création de 400 emplois directs et 2000 indirects". Ce projet constitue un levier stratégique de développement.

"Ce projet est une opportunité pour la création de 400 emplois directs et 2000 indirects"

Le Lancement officiel du projet « Corridor maritime de l’Union des Comores », marque une étape importante du secteur maritime.

Ce projet constitue un levier stratégique de développement économique et d’intégration régionale. Avec la création d’une Zone franche, ce projet avec comme volonté de renforcer la connectivité inter-îles, de faciliter les échanges commerciaux et de stimuler la croissance bleue, est une opportunité pour la création de 400 emplois directs et 2000 indirects.

Nour El Fath Azali

