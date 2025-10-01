Belou : "Les auteurs de ces actes de Violence seront identifiés, poursuivis et traduits en justice". À chaque famille endeuillée, j’ai exprimé nos sin



En déplacement à Anjouan, j’ai tenu à présenter, au nom du Gouvernement, mes plus sincères condoléances aux familles durement touchées par les récents affrontements inter-villageois. En déplacement à Anjouan, j’ai tenu à présenter, au nom du Gouvernement, mes plus sincères condoléances aux familles durement touchées par les récents affrontements inter-villageois.





Parmi les victimes, le Sergent-chef Moudhihirou, membre de la Garde-Côtes comorienne, a été lâchement assassiné. Une autre vie a également été tragiquement perdue : un habitant de l’autre village est décédé dans l’incendie qui a ravagé sa maison, lors des violences. Plusieurs habitations ont été brûlées dans les deux camps, provoquant d’importants dégâts matériels et un profond traumatisme dans les communautés.





À chaque famille endeuillée, j’ai exprimé nos sincères condoléances, notre profonde compassion et la solidarité entière de la Nation dans cette épreuve douloureuse.





Au nom de l'État, j’ai réaffirmé un engagement clair et sans équivoque : justice sera faite. Les auteurs de ces actes de Violence seront identifiés, poursuivis et traduits en justice. Il n’y aura ni impunité, ni traitement de faveur. La loi s’appliquera dans toute sa rigueur, dans le respect total de nos institutions.





J’ai également rencontré les forces engagées sur le terrain – Forces spéciales, Gendarmerie, Police, Sécurité civile – pour saluer leur professionnalisme et leur engagement constant dans ce contexte particulièrement sensible. En plus de leurs efforts pour rétablir l’ordre et sécuriser les zones affectées, elles mènent des actions de sensibilisation pour inciter les habitants à regagner leurs foyers en toute sécurité et éviter tout nouvel embrasement.





La Sécurité civile procède actuellement à une évaluation des dégâts afin de permettre une réponse rapide et adaptée aux besoins des populations sinistrées.





J’en appelle à la responsabilité de tous : restons unis, calmes et vigilants. Ne cédons ni à la peur, ni à la colère, ni à la vengeance.





L’État est pleinement mobilisé, aux côtés de la population. Notre priorité reste inchangée : garantir la paix, protéger chaque citoyen, et faire respecter la justice sur l’ensemble du territoire national.





Youssoufa Mohamed Ali