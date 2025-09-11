Me Larifou s'en prend à Loukman Azali

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 11 septembre 2025 2025-09-11T21:49:00+02:00 Modifier ce post

Me Larifou s'en prend à Loukman Azali. Il l’a déclaré lui même que " le sport est un pillier essentiel dans la formation et l'insertion des jeunes ...

LA FÉDÉRATION COMORIENNE DE BOXE, LA DROGUE, LE COMMANDANT LOUKMAN AZALI ASSOUMANI


Me Larifou s'en prend à Loukman Azali

Comment une personne, commandant de la gendarmerie Nationale, propriétaire des sociétés de sécurité, certes fils du chef de l’État, présumée innocente, mais mise en cause, dans des réseaux de trafics de drogue, peut elle continuer à diriger la fédération comorienne de Boxe. Il l’a déclaré lui même que " le sport est un pillier essentiel dans la formation et l'insertion des jeunes ....et que l’éducation doit être placé au cœur de l’avenir de la Boxe aux Comores ".

Par signalements de ce jour, le RIDJA-PACTEF a saisi la Fédération internationale de Boxe, Association Internationale de la Boxe (IBF) et Internationale Boxing Association ont été saisies de ces faits pour avis et suite à donner.

D'autres initiatives seront prises auprès des organisations, institutions sportives internationales de tutelle pour se prononcer sur la régularité de la présence  des militaires comoriens dans des organisations et instances sportives nationales. 

L'impunité des assassinats commis par des militaires comoriens agissant sous le commandement et l'autorité de leur hiérarchie dont certains membres siègent et dirigent des organisations et institutions sportives aux Comores semble violer les dispositions des chartes sportives des instances sportives internationales.

Said Larifou

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières