Me Larifou s'en prend à Loukman Azali

LA FÉDÉRATION COMORIENNE DE BOXE, LA DROGUE, LE COMMANDANT LOUKMAN AZALI ASSOUMANI







Comment une personne, commandant de la gendarmerie Nationale, propriétaire des sociétés de sécurité, certes fils du chef de l'État, présumée innocente, mais mise en cause, dans des réseaux de trafics de drogue, peut elle continuer à diriger la fédération comorienne de Boxe. Il l'a déclaré lui même que " le sport est un pillier essentiel dans la formation et l'insertion des jeunes ....et que l'éducation doit être placé au cœur de l'avenir de la Boxe aux Comores ".





Par signalements de ce jour, le RIDJA-PACTEF a saisi la Fédération internationale de Boxe, Association Internationale de la Boxe (IBF) et Internationale Boxing Association ont été saisies de ces faits pour avis et suite à donner.





D'autres initiatives seront prises auprès des organisations, institutions sportives internationales de tutelle pour se prononcer sur la régularité de la présence des militaires comoriens dans des organisations et instances sportives nationales.





L'impunité des assassinats commis par des militaires comoriens agissant sous le commandement et l'autorité de leur hiérarchie dont certains membres siègent et dirigent des organisations et institutions sportives aux Comores semble violer les dispositions des chartes sportives des instances sportives internationales.





Said Larifou