Concours d'entrée en 6e : Une élève d'une école publique obtient une moyenne de 19,79/20. En effet la meilleure moyenne, 19,79, est arrachée par Nouri

19,79 MEILLEURE MOYENNE DU SIXIÈME OBTENUE PAR UNE ÉLÈVE DE L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE







Inscrire son enfant à l'école publique ne signifie pas forcément qu'un parant soit pauvre. Il y a des familles qui se saignent aux quatre veines pour inscrire leurs petits dans des établissements scolaires privés. Ceci en espérant un enseignement de qualité pour eux. Inscrire son enfant à l'école publique ne signifie pas forcément qu'un parant soit pauvre. Il y a des familles qui se saignent aux quatre veines pour inscrire leurs petits dans des établissements scolaires privés. Ceci en espérant un enseignement de qualité pour eux.





De l'autre côté il existe aussi des parents aisés qui ont préféré envoyer leurs progénitures à l'école de la République parce qu'ils font confiance aux enseignants et au travail des enfants qu'ils encadrent. C'est le cas de Issouf Abdallah, alias Lepen.





Aujourd'hui, les résultats de l'examen d'entrée en sixième de cette année ont révélé que quelle que soit l'école où évolue un enfant c'est son travail et l'accompagnement des parents qui font la différence.





En effet la meilleure moyenne, 19,79, est arrachée par Nouria Issouf Abdou Abdallah de l'école primaire publique Missié Bacar de Missiri, à Mutsamudu. Ceci malgré une année scolaire marquée par 3 mois de grève.





Dhoulkarnaine Youssouf