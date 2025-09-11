« Le Royaume d’Arabie saoudite restera toujours aux côtés des Comores»

Renforcement des liens bilatéraux : Le Ministre de l’Intérieur reçoit l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite







Moroni, le 11 septembre 2025, En ce mois de septembre marqué par une intense activité diplomatique, les nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de l'Union des Comores multiplient les visites de courtoisie aux autorités nationales.





C’est dans ce contexte que Monsieur MOHAMED Ahmed Assoumani, Ministre de l’Intérieur, a accordé une audience officielle à Son Excellence Monsieur MOHAMED GHARAMAH ALSHAMRANI, nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume d’Arabie Saoudite auprès de l’Union des Comores.





Lors de cette rencontre empreinte de respect mutuel et de fraternité, l’Ambassadeur a transmis les salutations distinguées et les remerciements chaleureux de Sa Majesté le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite, à l’endroit du Gouvernement comorien. Il a réaffirmé la volonté de son pays de consolider les relations historiques, empreintes de confiance et de solidarité, qui unissent les deux peuples.





« Le Royaume d’Arabie Saoudite restera aux côtés des Comores, comme l’a toujours souhaité Sa Majesté le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud », a affirmé l’Ambassadeur.





Le Ministre de l’Intérieur, en retour, a salué cette démarche et exprimé la profonde reconnaissance du Gouvernement comorien pour les soutiens constants et multiformes du Royaume d’Arabie Saoudite, notamment dans les moments clés de la vie nationale. Il a souligné que Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, partage pleinement cette vision d’un partenariat renforcé, fondé sur la fraternité, la coopération et le respect mutuel.





Les discussions ont porté sur les perspectives de collaboration dans le domaine de la sécurité intérieure, incluant le renforcement des capacités logistiques, la formation des cadres, le partage d’expertise en matière de renseignement, ainsi que la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Ces axes stratégiques s’inscrivent dans une vision commune de stabilité régionale et de développement durable.





L’Ambassadeur a exprimé son engagement à accompagner les projections du Ministère de l’Intérieur, notamment à travers la mise en place d’un Comité conjoint de suivi et de pilotage, garant d’une coopération structurée, traçable et orientée vers les résultats.





En conclusion, le Ministre de l’Intérieur a sollicité l’appui du Royaume dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation, pilier de la gouvernance locale et de la participation citoyenne. Il a exprimé le souhait que cette coopération s’étende à l’appui institutionnel, à la formation des acteurs territoriaux et à la valorisation des initiatives communautaires.





Cette audience marque une nouvelle étape dans le raffermissement des relations entre l’Union des Comores et le Royaume d’Arabie Saoudite, fondées sur le respect, la solidarité et une vision partagée d’un avenir commun.





À travers cette audience, c’est une promesse de fraternité renouvelée qui se dessine, au service de la paix, de la sécurité et du développement durable.





Service de Communication

Ministère de l'Intérieur