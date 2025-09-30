Disparition inquiétante d'une jeune fille comorienne

Disparition inquiétante d'une jeune fille comorienne. C'est une information de la police municipale de cette localité du nord de Ngazidja. Sa famille.

Un avis de recherche a été lancé pour retrouver une jeune fille, portée disparue depuis déjà une semaine ( 8 jours pour être précis) à Fоunga Mitsаmiouli.

C'est une information de la police municipale de cette localité du nord de Ngazidja. 

Sa famille, très inquiète, appelle toute personne ayant aperçu la jeune femme ou disposant d’informations à prendre contact rapidement avec la police municipale de Founga Mitsamiouli ou les autorités les plus proches. 

Numéros de la famille :  323 22 97 ou 436 22 97 

