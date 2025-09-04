Deux grandes réceptions diplomatiques à Beit-Salam : une affirmation du leadership du Président Azali. La deuxième grande réception de la journée a re

Deux grandes réceptions diplomatiques à Beit-Salam : une affirmation du leadership du Président Azali Assoumani







Le palais présidentiel de Beit-Salam a été, ce jeudi, le théâtre de deux moments forts de la diplomatie et de la vie nationale, sous l'impulsion du Président de l'Union des Comores, Son Excellence Azali Assoumani. D'une part, la visite de courtoisie de l'Ambassadeur de la Fédération de Russie, S.E.M. Andrey Andreev, venu renforcer un demi-siècle de relations bilatérales. D'autre part, la reconnaissance symbolique mais ô combien significative du Grand M'zé, consultant de la République, décoré par le Chef de l'État.

Ces deux évènements, bien que différents dans leur nature, traduisent une même orientation politique : le renforcement du prestige de l'État comorien sur la scène internationale et la consolidation de l'unité nationale autour du projet de renouveau.





Ces deux évènements, bien que différents dans leur nature, traduisent une même orientation politique : le renforcement du prestige de l’État comorien sur la scène internationale et la consolidation de l’unité nationale autour du projet de renouveau.





1. La rencontre avec l’Ambassadeur de Russie : un tournant stratégique





L’entretien entre le Président Azali Assoumani et S.E.M. Andrey Andreev illustre la volonté de Moroni de s’inscrire activement dans les nouvelles dynamiques géopolitiques mondiales. Invitation au Sommet Russie–Monde arabe : la présence annoncée du Chef de l’État à cet événement traduit l’ambition des Comores de se positionner comme un acteur crédible au sein du monde arabe, tout en consolidant sa visibilité diplomatique.





Préparation de la Conférence Russie–Afrique : en engageant les Comores dans ces rendez-vous multilatéraux, le Président Azali affirme son rôle de porte-voix d’une Afrique insulaire et océanique, souvent marginalisée dans les grandes négociations internationales.





Soutien diplomatique sur Mayotte : la réitération par Moscou de sa position ferme en faveur de la souveraineté comorienne sur Mayotte est un atout majeur. Elle vient conforter la stratégie du Chef de l’État qui défend, avec constance et pragmatisme, la cause nationale dans toutes les instances.





Appui au Plan Comores Émergent 2030 : l’engagement russe à accompagner le PCE et les Jeux des Îles 2027 démontre que la vision du Président Azali Assoumani dépasse la seule diplomatie politique pour embrasser la diplomatie économique et culturelle. En perspective, l’ouverture annoncée d’une ambassade de Russie aux Comores constituera un signal fort de reconnaissance internationale et un levier pour de nouvelles coopérations stratégiques.





2. La décoration du Grand M’zé : un acte de reconnaissance nationale et démocratique





La deuxième grande réception de la journée a revêtu une dimension intérieure, mais non moins politique : la distinction du Grand M’zé par le Chef de l’État.





Cet acte a une double portée : Une reconnaissance individuelle : il consacre le parcours d’un patriote qui a mis ses compétences et son engagement au service de la République. Une reconnaissance institutionnelle : à travers cette décoration, le Président Azali Assoumani envoie un message clair : le journalisme est un pouvoir à part entière, le quatrième pouvoir, indispensable à toute démocratie vivante.





En honorant le Grand M’zé, le Chef de l’État honore en réalité tous les acteurs de la presse nationale, rappelant leur rôle dans la formation de l’opinion publique, la consolidation de l’État de droit et la vitalité du débat démocratique. Ce geste symbolique vient renforcer la cohésion nationale autour du projet de RENOUVEAU, en rappelant que l’émergence des Comores passe aussi par une presse libre, responsable et respectée.





3. Une même logique : l’affirmation du RENOUVEAU comorien





Qu’il s’agisse de diplomatie internationale ou de reconnaissance nationale, les deux réceptions de ce jeudi expriment une même vision :





Sur le plan extérieur, le Président Azali Assoumani œuvre à hisser les Comores dans le concert des Nations en consolidant des alliances solides et diversifiées. Sur le plan intérieur, il veille à rassembler, honorer et fédérer les énergies positives autour d’un projet commun, où chaque force vive, qu’il s’agisse de la presse, des cadres ou de la société civile , a un rôle central à jouer.





En tant que président du RDDC, je vois dans ces gestes politiques la traduction concrète d’un leadership qui allie l’ouverture vers le monde et la consolidation de la démocratie interne. C’est dans cette double cohérence que réside la crédibilité du projet d’émergence à l’horizon 2030.





Ainsi les deux réceptions de ce jeudi à Beit-Salam confirment la stature d’homme d’État du Président Azali Assoumani. Elles montrent qu’au-delà des défis immédiats, une stratégie globale est à l’œuvre : faire des Comores une Nation respectée, émergente et démocratique, où la presse est reconnue comme pilier de la République.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC