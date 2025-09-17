Conflit à l’Université des Comores : le syndicat des enseignants maintient la pression. Le syndicat affirme par ailleurs qu’il ne cédera pas à la pres



Le syndicat des enseignants de l'Université des Comores a rejeté sans équivoque la demande du rectorat visant à relancer les concours d'entrée pour l'année académique 2025-2026. Selon l'organisation syndicale, cette initiative est « inacceptable tant que les revendications légitimes des enseignants ne sont pas satisfaites ».





Des revendications en suspens:





Au cœur du conflit, les enseignants réclament des solutions durables aux difficultés structurelles de l’Université. Parmi les priorités évoquées figurent :





l’amélioration des conditions de travail,

la régularisation des arriérés de paiement,

la mise en place de réformes pour une gouvernance plus transparente et équitable.









« Nous refusons toute reprise partielle des activités, car cela ne ferait que masquer les problèmes au lieu de les résoudre », a martelé un responsable syndical.





Rejet des intimidations:





Le syndicat affirme par ailleurs qu’il ne cédera pas à la pression. « Nous dénonçons fermement toute tentative d’intimidation de la part des autorités universitaires », a ajouté la même source. Les enseignants insistent sur l’ouverture d’un dialogue franc et constructif, seul moyen, selon eux, de désamorcer la crise actuelle.





Une impasse inquiétante:





Alors que les étudiants s’inquiètent pour la poursuite de leur année académique, la confrontation entre le rectorat et le corps professoral reste sans issue. Le spectre d’une année perturbée plane désormais sur l’Université des Comores.





Ben Omar