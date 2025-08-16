Onicor : Plus de 104 000 euros détournés...un enfant de la diaspora trahi, ruiné et endetté. Pour la première fois dans l'histoire de l'ONICOR, un dir

Moussa Aby, DG de l'Onicor

Depuis plus d'un an, un fils de la diaspora comorienne en France vit un cauchemar. Après avoir versé 51 200 000 KMF à l'ONICOR pour l'achat de riz, il se retrouve aujourd'hui piégé, dépouillé et plongé dans un gouffre de dettes.





Pour la première fois dans l'histoire de l'ONICOR, un directeur a encaissé l'argent des clients sans que le riz ne soit ni en mer, ni même arrivé sur le territoire national. Cette première opération commerciale du nouveau directeur s'est transformée en une escroquerie d'État, marquant son mandat du sceau de la fraude et de la honte.





Un an plus tard, le désastre est total : magasins fermés, dettes et pénalités bancaires qui s'accumulent chaque jour. Malgré de nombreuses relances pour un plan de redressement, l'ONICOR est resté silencieux, méprisant et complice de cette destruction.





Ce jeune de la diaspora, qui avait cru aux appels du gouvernement à investir au pays, se retrouve humilié, ruiné et sacrifié. Son argent a disparu, ses efforts sont anéantis, son avenir piétiné par l'injustice.





« Le nouveau directeur de l'ONICOR est le premier responsable de ce crime économique. Il a commis l'acte impardonnable : voler l'argent des clients sans avoir le riz. C'est une humiliation nationale Et le silence du gouvernement fait de lui un complice.»





SOS gouvernement: il est temps de prendre vos responsabilités et de secourir cette victime parmi tant d'autres issus de la diapora.





Sans cela, cette affaire restera une tâche indélébile et un signal clair envoyé à la diaspora: « Venez investir, mais préparez-vous à être ruinés et abandonnés.»