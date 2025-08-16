Onicor : Plus de 104 000 euros détournés...un enfant de la diaspora trahi, ruiné et endetté

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 16 août 2025 2025-08-16T13:34:00+02:00 Modifier ce post

Onicor : Plus de 104 000 euros détournés...un enfant de la diaspora trahi, ruiné et endetté. Pour la première fois dans l'histoire de l'ONICOR, un dir

ONICOR : 51 200 000 KMF SOIT 104 490 € DÉTOURNÉS, UN ENFANT DE LA DIASPORA TRAHI, RUINÉ ET ENDETTÉ PAR LE NOUVEAU DIRECTEUR


Onicor : Plus de 104 000 euros détournés...un enfant de la diaspora trahi, ruiné et endetté
Moussa Aby, DG de l'Onicor

Tribune libre - Depuis plus d'un an, un fils de la diaspora comorienne en France vit un cauchemar. Après avoir versé 51 200 000 KMF à l'ONICOR pour l'achat de riz, il se retrouve aujourd'hui piégé, dépouillé et plongé dans un gouffre de dettes.

Pour la première fois dans l'histoire de l'ONICOR, un directeur a encaissé l'argent des clients sans que le riz ne soit ni en mer, ni même arrivé sur le territoire national. Cette première opération commerciale du nouveau directeur s'est transformée en une escroquerie d'État, marquant son mandat du sceau de la fraude et de la honte.

Un an plus tard, le désastre est total : magasins fermés, dettes et pénalités bancaires qui s'accumulent chaque jour. Malgré de nombreuses relances pour un plan de redressement, l'ONICOR est resté silencieux, méprisant et complice de cette destruction.

Ce jeune de la diaspora, qui avait cru aux appels du gouvernement à investir au pays, se retrouve humilié, ruiné et sacrifié. Son argent a disparu, ses efforts sont anéantis, son avenir piétiné par l'injustice.

« Le nouveau directeur de l'ONICOR est le premier responsable de ce crime économique. Il a commis l'acte impardonnable : voler l'argent des clients sans avoir le riz. C'est une humiliation nationale Et le silence du gouvernement fait de lui un complice.»

SOS gouvernement: il est temps de prendre vos responsabilités et de secourir cette victime parmi tant d'autres issus de la diapora.

Sans cela, cette affaire restera une tâche indélébile et un signal clair envoyé à la diaspora: « Venez investir, mais préparez-vous à être ruinés et abandonnés.»

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières