FORMATIONS POUR L’OUVERTURE PROCHAINE DU CENTRE DE DIALYSE D’ANJOUAN

Mise en service prochaine du service de dialyse à Anjouan

Ce 06 août 2025, six agents du CHRI-Hombo ont quitté l'île pour un stage de perfectionnement d’un mois au Centre de dialyse du CHN EL-MAAROUF


L’équipe est composée de :
  • 1 Médecin
  • 1 Ingénieur biomédical
  • 4 infirmiers diplômés d’État, déjà formés une première fois dans le domaine.

Cette formation s’inscrit dans les préparatifs de l’ouverture prochaine du Centre de dialyse du CHRI Hombo, un projet majeur du Gouvernement comorien via le Ministère de la Santé, destiné à renforcer l’offre de soins spécialisés à Anjouan.

Par ailleurs, trois autres professionnels de santé d’Anjouan suivent actuellement une formation au Sénégal, portant sur la néphrologie, la dialyse et la pose de fistules artérioveineuses, élément clé dans la prise en charge des patients insuffisants rénaux.

Ces efforts traduisent une volonté forte du Gouvernement comorien d’améliorer l’accès aux soins spécialisés dans les îles. La mise en service prochaine du service de dialyse à Anjouan marque une avancée sanitaire historique au service de la dignité et du bien-être des patients.

À toute l'équipe en formation : bon courage et plein succès.
À la population : l’accès à des soins de qualité se rapproche chaque jour un peu plus; la santé progresse, l'espoir devient petit à petit réalité...

Hôpital de Hombo Anjouan

