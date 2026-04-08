Dolpic à la tête de l'Agence Nationale des Affaires Maritimes. Cette rencontre a réuni plusieurs personnalités de premier plan, parmi lesquelles le Se

Ibrahim Ahamada alias Dolpic à la tête de l'ANAM à Anjouan







Ibrahim Ahamadi, connu sous le surnom de Dolpic, a officiellement pris les rênes de la direction régionale de l’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) à Ndzuani, ce mercredi 08 avril 2026. La cérémonie de passation de service s’est tenue au port de Mutsamudu, marquant ainsi son entrée en fonction en remplacement d’Ahamadi Abdullah. Ibrahim Ahamadi, connu sous le surnom de Dolpic, a officiellement pris les rênes de la direction régionale de l’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) à Ndzuani, ce mercredi 08 avril 2026. La cérémonie de passation de service s’est tenue au port de Mutsamudu, marquant ainsi son entrée en fonction en remplacement d’Ahamadi Abdullah.





Cette rencontre a réuni plusieurs personnalités de premier plan, parmi lesquelles le Secrétaire général du ministère des Transports, Djinti Ahamadi, représentant la ministre Yasmine Hassane Alfeine. Le Directeur de cabinet du gouvernorat de Ndzuani, Anli Ridhoi, représentant le Gouverneur Dr Zaidou Youssouf, était également présent, aux côtés du coordonnateur de l’action gouvernementale à Anjouan, Rastami Mouhidine, du Directeur général de l’ANAM, M. Said Salim Dahalani, ainsi que de nombreux responsables locaux, notables et agents de l’institution.





Prenant la parole, le directeur sortant a dressé un bilan de ses années à la tête de la direction, mettant en avant les progrès accomplis grâce aux efforts conjoints des équipes. Pour sa part, le nouveau responsable a affiché sa détermination à poursuivre les réformes en cours, en privilégiant l’esprit de collaboration et la discipline professionnelle.





De leur côté, les autorités présentes ont rappelé le rôle essentiel du secteur maritime dans le développement national.





Elles ont insisté sur la nécessité d’obtenir des résultats concrets, notamment à travers le renforcement des infrastructures portuaires afin de se conformer aux standards internationaux.





Ministère des Transports Maritime et Aérien