Football : Atomic Ngomé, la force qui monte !

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0 0 09 avril 2026 2026-04-09T10:11:00+02:00 Modifier ce post

Football : Atomic Ngomé, la force qui monte ! Leur large victoire (5-1) lors de cette 17e journée n’est pas un simple succès, mais un véritable messag

Atomic Ngomé, la force qui monte !


Football : Atomic Ngomé, la force qui monte !

Dans ce championnat régional de Ngazidja, une équipe attire désormais tous les regards : Atomic Ngomé de Tsoudjini. Solides, efficaces et spectaculaires, les hommes de Ntsoudjini enchaînent les performances de haut niveau et s’imposent comme de sérieux prétendants.

Leur large victoire (5-1) lors de cette 17e journée n’est pas un simple succès, mais un véritable message envoyé au championnat. Atomic ne joue plus pour exister mais pour dominer.

Derrière cette dynamique, il y a une vision : celle du Président Salim Saandi, dont le travail structuré et l’ambition donnent aujourd’hui des résultats concrets sur le terrain. Atomic Ngomé incarne aujourd’hui un football conquérant, discipliné et résolument tourné vers les sommets. La suite s’annonce palpitante.

Journaliste Oubeid Mchangama

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