50e anniversaire de l'indépendance : Pourquoi inviter plusieurs chefs d'État et personnalités étrangères ?

6 juillet : Fête de l'indépendance aux Comores







Est-ce réellement une priorité pour ce pays d'inviter plusieurs chefs d'État et personnalités étrangères à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance, au coût de plusieurs centaines de millions ? Cette cérémonie contribue-t-elle réellement au progrès du pays, surtout lorsque celui-ci ne parvient pas à garantir le minimum vital à ses citoyens ? À quoi sert-il de faire des apparitions officielles ou des démonstrations de prestige quand il n'y a rien à proposer pour améliorer la vie quotidienne de la population ? Pour la 1ère fois, je suis d'accord avec le journaliste Ibrahim Younoussa, alias Nono.





Quand le pays connaîtra-t-il enfin une gouvernance responsable, capable d’assurer un développement équitable, durable et qui se soucie en premier des problèmes de sa population ? Une gouvernance qui intégrera véritablement la notion de priorité et d'optimisation dans la gestion des ressources publiques et la prise de décisions. Il est urgent de privilégier l’action concrète, la responsabilité et la transparence pour bâtir un avenir digne et prospère pour tous.





Je souhaite dire aux organisateurs jusqu'aux plus hauts sommets — que la véritable célébration de l’indépendance consiste à voir nos maisons comoriennes sans coupures d’électricité ni d’eau, nos rues praticables en toute saison, mieux éclairées, nos hôpitaux parfaitement équipés. Fini les gaspillages d’argent dans les hôpitaux à Dar es Salaam et à Tananarive, et que nos enfants bénéficient enfin d’un avenir digne et prometteur.





Hawudjé Mtukufu journaliste NONO. Wassalam





Bacar Mmadi