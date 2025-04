Ce projet d’envergure vise à renforcer la connectivité et la mobilité.Route Bahani-Oichili - Mboinkou : Signature officielle du contrat de réfection !

Le Gouvernement de l'Union des Comores, sous la coordination du Secrétaire Général du Gouvernement, Nour El Fath Azali, a marqué une étape cruciale aujourd'hui avec la cérémonie officielle de contractualisation pour la réfection de la Route Bahani-Chezani. Cet engagement s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer les infrastructures routières pour le bien-être de la population et le développement du pays.





Sous la supervision de M. Salim Hafi, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement et du Chef de Pôle Transports, Hachim Ramiara, l’accord a été conclu entre M. Ibrahim Abdurazak, Ministre des Finances, M. Miroidi, Ministre de l’Aménagement du Territoire, M. Said Houssein Aboubacar, Directeur des Routes, et la société contractante WIETC.





Ce projet d’envergure vise à renforcer la connectivité et la mobilité, tout en garantissant des infrastructures modernes et sécurisées répondant aux exigences du développement durable. Il illustre une fois de plus l’engagement du gouvernement à moderniser le réseau routier au bénéfice de tous. ©SGG