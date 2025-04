L’OIM Comores organise une formation sur le droit international de la migration pour renforcer la coopération régionale





COMMUNIQUÉ DE PRESSE







Moroni, Comores, 22 avril 2025 – L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) aux Comores organise une formation de deux jours sur le Droit international de la migration (DIM) les 22 et 23 avril 2025 à Moroni. Cette formation spécialisée s'inscrit dans le cadre du projet financé par le Fonds de développement de l'OIM intitulé « Renforcement de la coopération en matière de gouvernance des migrations entre l'Union des Comores et la République-Unie de Tanzanie ».





Cette initiative vise à répondre aux défis urgents posés par la migration maritime irrégulière à travers le canal du Mozambique, notamment entre Mtwara et les Comores, où les migrants cherchent souvent à rejoindre Mayotte. Ces routes maritimes dangereuses, souvent exploitées par des réseaux de passeurs, ont entraîné de nombreuses tragédies touchant des populations vulnérables, y compris des femmes et des mineurs non accompagnés.





Depuis l’établissement de sa présence aux Comores en 2018, l’OIM collabore étroitement avec le Gouvernement de l’Union des Comores pour promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière. À travers le renforcement des capacités, des services de conseil et une expertise technique, l’OIM a mis en œuvre des programmes dans plusieurs domaines, notamment le retour volontaire et la réintégration des migrants comoriens vulnérables, les services de santé liés à la migration, la lutte contre la traite des personnes, ainsi que la gestion des frontières et de l’immigration.





Cette formation de deux jours réunira 20 agents issus d’unités spécialisées telles que la Brigade anti-trafic, la Police des frontières et la Division de la lutte contre la criminalité organisée, afin de renforcer leur compréhension des principes du droit international de la migration. Les participants se concentreront en particulier sur la protection des droits des migrants, des demandeurs d’asile et des victimes de la traite. Des experts de l’OIM, de l’ONUDC et du HCR animeront des sessions interactives fondées sur des études de cas concrètes, des cadres juridiques applicables, et des stratégies pratiques pour lutter efficacement contre les réseaux de criminalité transnationale organisée opérant dans la région.





Cette formation soutient l’objectif global de l’OIM visant à renforcer la gouvernance des migrations à travers le canal du Mozambique, grâce à une meilleure coopération transfrontalière et à des systèmes de collecte de données améliorés. En favorisant la collaboration bilatérale entre les Comores et la Tanzanie, l’OIM entend améliorer la gestion des migrations, protéger les droits humains et perturber les réseaux criminels présents dans la région.





Note aux rédactions :





IMAGE JOINTE : « Des agents de la Brigade Mixte, de la Police des frontières, d’Interpol et de la Division de la lutte contre la criminalité organisée lors de la formation sur le Droit international de la migration (DIM) organisée par l’OIM à Moroni. »





À propos de l’OIM : Créée en 1951, l’OIM fait partie du système des Nations Unies et est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la migration. Avec 175 États membres, 8 États observateurs et des bureaux dans 172 pays, l’OIM s’engage à promouvoir une migration humaine et ordonnée pour le bénéfice de tous. Elle soutient les migrants à travers le monde, développe des réponses efficaces face à l’évolution des dynamiques migratoires et fournit des conseils sur les politiques et les pratiques migratoires.





L’organisation collabore avec des partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux pour renforcer la résilience des personnes en mouvement, en particulier celles en situation de vulnérabilité. Elle travaille également en étroite collaboration avec les gouvernements pour gérer toutes les formes de mobilité et leurs impacts. Ses activités s’étendent aussi à certains des contextes d’urgence les plus complexes au monde.





La Constitution de l’OIM reconnaît le lien entre la migration et le développement économique, social et culturel, ainsi que le droit à la liberté de mouvement.

Les trois objectifs stratégiques de l’OIM sont :