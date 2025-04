Électricité : Mauvaise nouvelle pour les habitants du sud de Ngazidja. Nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème au plus vite. Nous v

CHERS CLIENTS DU SUD DE NGAZIDJA







Nous tenons à vous informer de la panne persistante du groupe électrogène de la microcentrale de Foumbouni. Malgré tous nos efforts, celle-ci est actuellement hors service.





Nos équipes techniques sont mobilisées jour et nuit afin de trouver une solution durable pour rétablir l'électricité dans les meilleurs délais. Nous comprenons l'impact que cela peut avoir sur votre quotidien, surtout en soirée, et nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.





Nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème au plus vite. Nous vous tiendrons informés de l'avancée des travaux et nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments causés.





Merci encore pour votre confiance et votre compréhension.





L'équipe de la SONELEC