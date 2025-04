5ème sommet des chefs d’Etats et de Gouvernements de la COI : Communiqué !

A la sortie du 5ème sommet des chefs d’Etats et de Gouvernements de la COI, force est de constater que la question liée au retour de Mayotte dans son giron naturel n'a pas été abordée dans les débats. A la sortie du 5ème sommet des chefs d’Etats et de Gouvernements de la COI, force est de constater que la question liée au retour de Mayotte dans son giron naturel n'a pas été abordée dans les débats.





Cependant, nous saluons la position ferme des autorités comoriennes en rappelant le respect du droit international et appelant l’Etat français à s’y atteler et aux Etats de la région de réaffirmer leur solidarité pour plus de souveraineté de nos pays du sud-ouest de l’océan Indien.





En effet, la promotion de la stabilité dans la région indianocéanique constitue le fondement de la création de la COI. Bien entendu que cette stabilité commence par le respect mutuel de la souveraineté de chaque pays membre.





La France en tant que pays membre, par la présence de l’île de la Réunion, ne cesse de fouler aux pieds le respect du droit international en annexant l'île comorienne de Mayotte.





Si nous reconnaissons et soutenons la position du gouvernement comorien quant au respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale de l’Union des Comores, il n’en reste pas moins que nous cessons d’encourager le dialogue bilatéral entre la France et les Comores. Cela a trop duré et qu’il n’apporte absolument rien dans la résolution de ce différend malheureux.

Intégrer des partenaires internationaux reste la solution pragmatique et doit être mis en place rapidement.





MORONI doit revoir ses relations avec Paris pour repartir sur des bases saines, sincères et respectueuses.





Nous appelons l'ensemble des forces vives de la nation à dépasser nos différences afin de défendre par une seule voie le retour de l’île sœur de Mayotte dans l’Union des Comores.





Après 50 ans d'indépendance, l'heure est au bilan pour dégager de nouvelles stratégies politiques pour inciter la France à restituer notre territoire sur la base des différentes résolutions de l’ONU.





Moroni le 28 avril2025.

Le bureau politique parti Ulezi