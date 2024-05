L'homme d'affaires a tenu à remercier le président Azali et son gouvernement

L'homme d'affaires Amine Kalfane a été reçu ce lundi 6 mai par le chef de l' État Azali Assoumani. Plusieurs sujets en lien avec le développement économique du pays étaient au menu des échanges. L'homme d'affaires Amine Kalfane a été reçu ce lundi 6 mai par le chef de l' État Azali Assoumani. Plusieurs sujets en lien avec le développement économique du pays étaient au menu des échanges.





Le secteur de la vanille était bien sûr l'un des sujets phares de ce tête à tête et à ce sujet, Amine Kalfane a tenu à remercier le chef de l'Etat et son gouvernement d'avoir mis fin aux taxes d'exportation liée à la vente de la vanille à l'étranger.





L'homme d'affaires a surtout insisté sur les démarches à entreprendre pour essayer d'apporter une valeur ajoutée à nos produits locaux et faire en sorte de les valoriser non seulement dans la sous-région mais aussi dans les autres pays étrangers. Amine kalfane a mis l'occasion à profit pour soumettre au chef de l'Etat quelques propositions à mettre en avant pour de meilleurs investissements industriels dans le pays dans le but de créer plus d'emplois et ainsi limiter et espérer mettre fin à l'importation des produits depuis l'étranger.





Tout porte à croire que cet échange entre l'homme d'affaires et le président de la République portera ses fruits pour un meilleur développement économique. Chabakat Al Internetya