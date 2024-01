L’ancien Inspecteur des Finances, diplômé en Ingénierie financière et Audit bancaire...Présidentielle 2024 : «Pourquoi je soutiens Mouigni BARAKA ? »

Présidentielle 2024 : «Pourquoi je soutiens Mouigni BARAKA ? »







À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle 2024, BACAR Ahmed, ancien Inspecteur Général des Finances de Ngazidja, apporte son soutien total à l'ancien gouverneur Mouigni BARAKA Said Soilihi, le candidat du Rassemblement Démocratique Comorien pour l'Egalité (RDCE). Un soutien sans surprise pour ce fidèle de la première heure.





Je soutiens Mouigni BARAKA, car il est le seul candidat à avoir présenté aux Comoriens un programme complet, crédible et chiffré », affirme BACAR Ahmed, dans un communiqué depuis la France où il réside, à quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle.





L’ancien Inspecteur des Finances, diplômé en Ingénierie financière et Audit bancaire, membre du staff rapproché de Mouigni BARAKA en France, appelle à voter pour le candidat du RDCE. J’appelle ma famille, tous mes amis et tous les comoriens à voter le candidat Mouigni BARAKA. La réélection de Azali Attoumani serait une catastrophe sociale, une menace grave pour la paix, la justice et nos libertés, une « déconstruction » programmée des Comores.





Je soutiens Mouigni BARAKA, car il est le seul à pouvoir battre Azali Attoumani et à ne pas se laisser voler la victoire.





Je soutiens Mouigni BARAKA, parce qu’il propose une vraie politique de soutien à la jeunesse, à l’emploi, à l'éducation, à la lutte contre la vie cher et qu’il garantira à nos aînés une retraite sereine et digne. Mais il s’engage aussi a apporté des vraies solutions face à la pénurie de l’eau et d’électricité, la hausse des prix des produits de première nécessité. (voir son projet politique : Gouverner par les actes).





Je soutiens Mouigni BARAKA, car il était receveur des douanes, les caisses de l’État enregistraient pour la première fois un milliard de recettes par mois, du jamais vu, il était le gouverneur qui a su sécuriser et améliorer les recettes propres de Ngazidja, de même que pour la maitrise des dépenses, avec à l’appui des chiffres dépassant les données prévisionnelles.





Les gains générés par ce dispositif de fonctionnement ont permis d’augmenter les investissements dans certains secteurs publics prioritaires :





Restructuration des travaux publics par la mise en place d’une régie de recette et acquisition de gros engins pour un montant de près de 400 millions de nos francs. Aujourd’hui, la régie des Travaux Publics est à l’abandon.

Il avait également renouvelé le parc automobile par des fonds propres de Ngazidja,

Réhabilitation et équipements des bâtiments administratifs de l’île à l’instar du commissariat à la production. La reconstruction du palais de Mrodjou en est le vivant témoignage.

Ouverture de Radio Ngazidja en lui dotant d’une capacité matérielle pour la rendre plus autonome et viser une plus grande couverture, financée par des fonds propres.

D’autres projets ont vu le jour notamment les transports terrestres. Il s’agissait de la régie des transports, dite RTPN, en vue de répondre aux attentes des populations et surtout assurer la continuité du territoire de l’Ile.

la création d’une centrale d’achat des produits de premières nécessités. C’est aussi autant de réponses aux besoins qui s’expriment aujourd’hui en termes de lutte contre la vie chère et l’oisiveté,

sur le plan éducatif, le gouvernorat de Ngazidja sous Mouigni Baraka a assuré la dotation des fournitures scolaires gratuites à tous les enseignants du primaire public, et à l’ensemble de tous les enfants scolarisés dans les établissements primaires publics de Ngazidja.

La mise en place d'une mutuelle scolaire pour les enfants du préscolaire jusqu’à la classe de CM2,

l'introduction du kurwassa dans les Ecoles Coraniques Rénovées et dans les écoles primaires afin de faciliter à l’enfant comorien l’apprentissage de sa religion dès son plus jeune âge.

La construction des hôtels de ville financée en partie par des fonds propres de Ngazidja.

la suppression de certaines frais scolaires comme les frais liés au transferts d’un établissement à un autre, à la certification des certificats et diplomes ect dans le souci d’alléger les charges des familles.

L’octroi des bourses d’études à des étudiants comoriens pour être formé dans les écoles supérieures et universités ivoiriens,

Dotation de toutes les unités de police d’uniformes, de matériels roulants (véhicules et motocyclettes).

pour l'unité, la cohésion nationale et le vivre ensemble, Mouigni Baraka avait nommé un ressortissant anjouanais comme conseiller technique à la sécurité dans son cabinet. Il avait interdit l’exclusion de la fonction publique de Ngazidja des professeurs ressortissants d’ anjouan en poste à Moroni.





N’est-ce pas cela, une preuve de respect et d’amour fraternelle envers nos compatriotes anjouanais ?Bref, l’argent de l’Etat doit servir à investir dans les biens sociaux ou publics. Alors, fini le vol et la corruption !





Il a fait tout ça alors qu’il était gouverneur mais non président de la république. C’est cet homme qui sollicite votre confiance, vos voix pour briguer la magistrature suprême de votre pays afin de répondre aux grands défis des Comores d’aujourd’hui et de demain.





Enfin, je soutiens Mouigni BARAKA , car il est prêt à rétablir l’ordre constitutionnel et l’autonomie de gestion des iles. Il va réconcilier les comoriens si divisés par Azali Attoumani. Car sa vision de l’évolution de la société, son écoute vraie et sa volonté de trouver des solutions sont les premières choses qui m’ont interpelé chez Mouigni BARAKA, bien avant qu’il soit candidat à l’élection présidentielle.





Pour toutes ces raisons, parce qu’il soulève un nouvel espoir, parce que j’ai confiance en ses capacités, sa jeunesse et en son intelligence, j’ai décidé d’apporter mon soutien à Mouigni BARAKA.





Avec Mouigni BARAKA Said Soilihi, la Baraka pour tous.





BACAR Mmadi