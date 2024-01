Une organisation politique de premier plan appelle à manifester dans les rues de la capitale des Comores le mardi 9 janvier. Un fait sans précédent sous le règne de Azali. Une organisation politique de premier plan appelle à manifester dans les rues de la capitale des Comores le mardi 9 janvier. Un fait sans précédent sous le règne de Azali.





Ces dernières années, aucune manifestation de rue non initiée ou non soutenue par le régime n'a pu avoir lieu. Interdiction systématique, menaces et interventions musclées de l'armée ont empêché toute expression quelconque du pays sur quelque sujet que ce soit. Il se trouve que durant le processus électoral en cours, Azali et son clan ont dépassé toutes les bornes et poussent la population comorienne à bout.





Imaginez donc des élections dont les membres du tribunal électoral sont tous nommés par Azali qui de plus dispose du droit de destituer à sa discrétion les membres de la Cour Suprême. Il l'a prouvé en destituant la présidente de la section constitutionnelle et électorale et en le remplaçant à quelques semaines du scrutin Imaginez toutes les institutions chargées de l'organisation des élections contrôlées par un candidat, en l'occurrence Azali.





Imaginez que même le congé préconisé par les lois électorales n'a pas été pris par Azali, président-candidat qui a même osé prononcé un discours présidentiel à la nation le 1er janvier, à 13 jours du scrutin ! On comprend donc l'exaspération des citoyens et la nécessité de briser ce cercle infernal. D'où l'appel à manifester dans les rues de Moroni le 9 janvier, Appel à tous les Comoriens quel que soit leur tendance politique.





Idriss Mohamed Chanfi