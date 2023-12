Présidentielle : Achmet annonce son soutien au candidat du Mouvement Nalawe

Direction Nationale de Campagne des Candidats Dr Salim Issa Abdillahi pour la Présidentielle, Mihidhoir Sagaf, Issiaka Assane et Mohamed Abdou pour les Gouverneurs





COMMUNIQUÉ







Ce vendredi 15 décembre 2023 a été tenue une conférence de presse commune au Quartier Général de la campagne du candidat Mouvement Nalawe, entre Dr Salim Issa Abdillahi et Achmet Said Mohamed, président du Mouvement Hury.





Achmet Said Mohamed est venu annoncer son soutien à la candidature à la Présidentielle de Dr Salim Issa Abdillahi et à celles de Mihidhoir Sagaf, Issiaka Assane et Mohamed Abdou Soilihi au poste de Gouverneur de leur île respective.





Le Président du Mouvement Hury saisit cette occasion pour lancer un vibrant appel à tous ses militants et sympathisants pour qu’ils se mobilisent fortement derrière les candidatures de Dr Salim Issa Abdillahi, - Candidat présidentiel du renouveau -, et de ses Gouverneurs.





Dr Salim Issa Abdillahi, tout en se réjouissant de ce ralliement du Mouvement Hury pour leur apporter son total soutien, appelle ses partisans d’unir leurs forces avec celles des militants et sympathisants du Mouvement Hury pour la bataille électorale de la victoire contre le régime dictatorial incarné par le Colonel Azali Assoumani, sa famille et son clan.





Dr Salim Issa Abdillahi a saisi cette occasion pour demander au Colonel Azali Assoumani de mettre en exécution - sans délai - les résolutions obtenues par consensus entre sa Mouvance, l’Opposition et la Société civile dans le Cadre de Concertation et dont il s’est engagé à s’impliquer pour leur mise en pratique. Il s’agit notamment du casernement de l’Armée, de la répartition équitable des membres des bureaux de vote, de la renonciation à l’utilisation des procurations et de la publication de la liste électorale définitive. L’application de ces mesures contre la fraude électorale est de pouvoir garantir une élection transparente, libre, équitable et sécurisée.





Dr Salim Issa Abdillahi réitère son appel à la Communauté internationale et pays amis qui encouragent l’opposition à ne pas boycotter les élections, de s’impliquer davantage et clairement pour la réussite d’une élection crédible et ce, en évitant tout acte susceptible d’être interprété comme caution et soutien au régime en place.





Moroni, le 15 décembre 2023