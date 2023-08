Élections : Said Larifou s'adresse à la diaspora comorienne. Le fichier électoral informatisé permettra à la diaspora comorienne, estimée à plus de 35

Bientôt un fichier électoral informatisé à la disposition des comoriens de l'extérieur







Le fichier électoral informatisé permettra à la diaspora comorienne, estimée à plus de 350.000 personnes, soit plus d'un tiers de l'électorat comorien, de s'inscrire sur les listes électorales.





Les travaux techniques pour sa mise en place, engagés à la demande des partis politiques et des organisations de la diaspora, sont pratiquement terminés et la campagne d’inscription sera lancée partout, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, au Moyen et Extrême Orient et aux Comores, pour faire participer Tous les électeurs Comoriens à toute activité politique du pays.





Il s’agit d’une grande opération de justice, démocratique et légale. La constitution comorienne et la loi électorale, abolissant toutes formes de discriminations entre citoyens comoriens, reconnaissent le droit de vote des comoriens de l’extérieur à toutes les élections.





Les partenaires techniques et financiers des Comores véritablement soucieux et engagés pour des élections apaisées et inclusives dans notre pays seront saisis pour prêter main forte en termes de moyens électoraux pour l’inscription de la diaspora comorienne sur les listes électorales.





Me Saïd LARIFOU, Président du RÎDJA, ancien candidat à l’élection présidentielle de l’union des Comores