Le ministre Houmed Msaidié en compagnie de l'Ambassadeur de France Sylvain Riquier effectue une tournée à Maouéni dans la région de Mboudé







Ce lundi matin, le ministre Houmed Msaidié en charge de l'agriculture, en compagnie de l'Ambassadeur de France ont effectué une tournée dans la région. Les deux personnalités étaient accompagnées de leur staff technique. L 'objectif de cette visite selon le directeur général de l'Inrape le Dr Hamza Abdou Azali, était de visiter les champs expérimentaux établis par le projet Food-Sec, qui vise à la relance d'une filière régionale de semences et de plants certifiés dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien, adaptés au changement climatique par les productions agricoles à des fins alimentaires et nutritionnelles.





Pour ce faire, ce projet s'attache à décrire les contextes agro-économiques locaux, les besoins et les attentes des agriculteurs, à créer des catalogues de variétés élites, à produire des matériels de départ améliorés et à les évaluer en plein champ, à produire des recommandations qui serviront de bases à la rédaction de plans d'actions aux échelles nationales et régionale. Le projet s’appuiera sur les ONG et les organisations paysannes locales afin de démultiplier le nombre de paysans touchés et sensibilisés par ces essais.





Les partenaires du projet se sont entendus au préalable sur quelques matériels à multiplier et à diffuser qui sont le manioc indemne de viroses à Madagascar et aux Comores, des variétés de pomme de terre indemnes de flétrissement bactérien, à Madagascar, à Maurice et aux Comores, des variétés améliorées de maïs à Madagascar, aux Comores et aux Seychelles, des variétés de légumineuses à haut potentiel dans les quatre pays ciblés.





Pour le Dr Hamza, l’objectif visé ici est de permettre à nos agriculteurs d’accéder à des semences de qualité et à moindre coût.





Après avoir visité les champs des essais, les participants se sont entretenus avec les techniciens sur place. Ces derniers n’ont pas manqué de soulever les défis auxquels ils ont eu à faire face, notamment les réticences de certains producteurs à respecter les protocoles qui ont été mis en place.





Rappelons que ce projet est cofinancé par l'Union européenne et mise en œuvre en partenariat avec la Commission de l'océan Indien (COI), dans le cadre du programme régional d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du sud-ouest de l'océan Indien (SANOI).





La deuxième partie du programme a consisté à une visite du chantier de construction des infrastructures du CRDE de Maouéni. Il a été constaté une bonne avancée des travaux qui augurent d’une bonne prise en compte des besoins de la localité. Les visiteurs ont pu constater de visu les différents bâtiments dédiés au stockage des produits, à l’insémination des bovins ainsi que celui des volailles. On a noté une mobilisation des membres de la zone, venus soutenir l’action du ministre dans cette localité. Ces derniers n’ont pas manqué de soulevé la route dégradée qui permettait de désenclaver la zone.





Au cours d’une rencontre avec la communauté, le ministre a pris à témoin l’Ambassadeur de France, qui avait à ses côtés le coordinateur du Projet Afidev, pour annoncer que la route va partir de Maouéni jusqu’au village de Helendje sur un financement de ce projet et de là un autre projet de la Direction des stratégies agricoles prendra le relais et permettra à la route qui rejoindra le village de Chamlé, ouvrant ainsi la voie pour les produits de la localité d’avoir accès aux marchés de la zone Nord de l’ile.





Les participants ont par ailleurs visité la nouvelle entreprise d’embouteillage Nyora de l’eau de source, qui prend ses racines dans le massif de la Grille. Cette entreprise est dirigée par des jeunes issus de la diaspora. Comme on peut le constater, cette tournée fut fructueuse car elle a permis aux uns et aux autres de voir le chemin à parcourir pour que le développement de nos localités soit une réalité tangible.





